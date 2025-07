Matías Garretón, experto en criminología: “Estamos llegando a un umbral de no retorno” en las FFAA

El investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y académico de la UTEM, Matías Garretón, advirtió que el narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas constituye un problema de seguridad nacional. A su juicio, el país enfrenta una situación crítica ante el avance del crimen organizado en instituciones como el Ejército y la Fuerza Aérea, y que esta amenaza podría llevar a Chile a un escenario de “Estado fallido” si no se implementan controles efectivos y externos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Garretón sostuvo que, si bien los recientes casos que han involucrado a exsuboficiales del Ejército y la FACh han generado conmoción, no le sorprenden. “Lamentablemente, no. No es el primero. Creo que ya van como 25 casos en los últimos años. […] Lo que pasa es que ahora estamos más atentos a este tipo de casos, tenemos más repercusión mediática y, además, están aumentando el calibre de los intentos de narcotráfico”, declaró.

El experto explicó que el narcotráfico opera como un sistema oculto del cual se conoce muy poco. “Menos del 2% de la droga que circula finalmente es incautada”, indicó, agregando que “por cada caso que conocemos, hay por lo menos otros 50 que están ocurriendo”.

Respecto al caso de la FACh, que involucra el intento de trasladar 4 kilos de ketamina en un vuelo institucional, Garretón advirtió que el crimen organizado tiene incentivos para infiltrar este tipo de instituciones debido a sus estructuras cerradas y menores niveles de control externo. “Si los controles internos de la FACh dejan de operar, es prácticamente imposible detectar tráfico”, advirtió, detallando que en el caso conocido recientemente, fue un mecánico quien detectó la anomalía.

“La FACh tiene menos controles, porque repiten, porque es fácil. Y pasar de tráfico interno a vuelos internacionales es súper permeable. […] En la FACh, la oportunidad del narcotráfico es tremenda”, añadió.

Garretón afirmó que la lógica del crimen organizado apunta a corromper a quienes ejercen vigilancia. “¿Quién es el primero que va a ir a ofrecerle coima? Al guardia de frontera. Es el gran problema de quién vigila al vigilante”, sostuvo. En este sentido, señaló que el poder corruptor del narcotráfico es persistente, y que “todos los días te hacen oferta, y en algún minuto alguien se va a corromper, porque es mucha plata”.

Aseguró también que ya existen antecedentes de microtráfico en otras instituciones como la PDI, a partir de incautaciones no reportadas y reventa en la calle por parte de funcionarios. “Cuando estás metido hasta el cuello en temas de mercados ilegales, tú estás viendo todos los días circular millones de dólares ante tus narices”, indicó.

Garretón fue enfático en señalar que el problema ha dejado de ser solo de seguridad pública. “Es de seguridad nacional. Está creciendo a un punto que tiene este poder corruptor. Tenemos armamento militar circulando”, advirtió, recordando que otros países como México, Colombia, Nicaragua, El Salvador y Venezuela han enfrentado trayectorias similares.

Según el experto, si la corrupción institucional se generaliza, “vamos derechito a un Estado fallido”, y revertir ese escenario, como ha ocurrido en otros países, “requiere un Bukele, que es brutal. No queremos un Nayib Bukele en Chile”.