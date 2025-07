Presidente revela diálogo con jefe de la FACh y reitera: era “imperativa” la entrega de antecedentes

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la controversia generada en torno a la orden dada a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para que remitiera los antecedentes de cinco exfuncionarios vinculados a un caso de narcotráfico a la Fiscalía Regional de Tarapacá.

La decisión presidencial se produjo luego de que la FACh, en un primer momento, se negara a entregar la información, lo que obligó al Ministerio Público a recurrir a la Corte de Apelaciones de Iquique.

La intervención directa del Mandatario suscitó cuestionamientos sobre una posible intromisión en un asunto de competencia judicial. De hecho, la declaración de Boric provocó que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), general Hugo Rodríguez, indicara que “el Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia. Claro, es superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”.

Consultado en La Moneda sobre estos dichos de Rodríguez, el Mandatario dijo que en horas de la noche mantuvo un diálogo con el uniformado, quien le señaló que “él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo”.

Así, el Presidente evitó polemizar y remarcó: “Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas”.

“Y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita. La ministra Delpiano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también. Y estamos trabajando en esa línea y en esa dirección”, afirmó.

“Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los tres comandantes en Jefe, al comandante en Jefe de la FACh es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá porque está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema”, indicó.

El Presidente subrayó que su preocupación principal es que el Ministerio Público cuente con todos los antecedentes necesarios para avanzar en la investigación. “Hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía Tarapacá. Eso es lo que a mí me importa”, expresó.