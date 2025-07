“Mientras dejen de decir que tengo alzheimer…”: Matthei arremete contra campaña en su contra

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó la existencia de una “campaña asquerosa” en su contra, la que estaría orquestada directamente desde los adherentes a su contendiente por La Moneda, el republicano José Antonio Kast.

“Mire, en la medida que dejen de decir que yo tengo Alzheimer. Porque eso es lo que vienen diciendo grupos de ellos, ¿no es cierto? Grupos de esa derecha, o sea, de Republicanos en particular“, arremetió la militante de la UDI en conversación con T13 Radio, al ser consultada sobre las declaraciones del presidente de Republicanos, Arturo Squella. Este último afirmó que, de llegar a inscribir Chile Vamos a Matthei en primera vuelta, “al día siguiente empieza la procesión hacia nuestra candidatura. Eso es obvio, ya pasó, lo vimos con Sebastián Sichel”.

“Bueno, la verdad es que hay una investigación hecha por El Mostrador donde se ve una campaña en mi contra que es asquerosa. De verdad, asquerosa: alteran videos míos cuando yo muchas veces hablo, pero ellos lo alargan a 10, 15 segundos”, aseveró Matthei, citando la última edición de Punto Por Punto, en donde El Mostrador reveló la campaña de desinformación en redes sociales y que tuvo por objetivo a la abanderada de Chile Vamos.

“Yo estoy absolutamente convencida y yo creo que la mayoría de los chilenos también entienden que si nos vamos a los extremos, Chile no va a progresar (…) Entonces, esta política de trinchera, a mi juicio, no le hace nada de bien al país y yo creo que eso es lo que finalmente los chilenos van a ver también”, añadió también respecto de la carrera presidencial, citando los fracasos de ambos procesos constitucionales que fueron dirigidos alternadamente por fuerzas de izquierda y derecha.

En esa línea, recordó los esfuerzos de su sector para alcanzar una primaria amplia entre todos los candidatos de derecha, y que fueron repetidamente negados por Kast y el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Esto por cuando afirmó que la candidatura de Jeannette Jara (PC) ―que caracterizó como “continuismo del gobierno”, y por ende su verdadera rival en noviembre― “es una candidatura competitiva, y si ellos van en una sola lista pueden tener una ventaja que nos puede hacer mucho daño en el Congreso en el próximo período presidencial”.

“Pero el rival básicamente es el narcotráfico, el que estamos estancados, es que la gente no puede llegar a fin de mes, el que la gente no se atreve a salir a la calle, el que la gente está angustiada (…) Y cuando uno lo dice en términos electorales, claro, el rival va a vencer porque va a llegar uno de los dos no más (ella o Kast) a la segunda vuelta“, sentenció al respecto Matthei.