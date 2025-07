Jeannette Jara sobre Michelle Bachelet: “No va a jugar un rol activo en el comando”

La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, se refirió hoy al encuentro que sostuvo el viernes con la expresidenta Michelle Bachelet. Si bien aludió a su cercanía en términos políticos y afectivos, aclaró que la exmandataria “no va a jugar un rol activo en el comando”.

“Fue una buena conversación, en la que ella me compartió parte de su experiencia, de cómo fue su camino a la presidencia de la República, de los aprendizajes también que tuvo. Yo diría que no sólo me entregó su apoyo político, sino que también más humanamente”, dijo la exministra del Trabajo.

Asimismo, expresó que “ella fue expresidenta de la República en dos ocasiones. Además, lideró organismos internacionales. Por tanto, tiene una altura, yo diría, de un patrimonio del país. Y el rol que va a jugar, por cierto, es como consejera, como compañera política, como amiga. Seguramente estaremos conversando siempre”, agregó.

Consultada sobre cuándo dará a conocer los nombres de quienes conformarán los equipos del comando, la militante PC reiteró que no es partidaria de acelerar el proceso: “Como les he dicho, nosotros no tenemos ningún apuro. Esta campaña parte con su inscripción el 16 de agosto y no tenemos apuro. Yo sé que hay muchas ansiedades, muchas preocupaciones, pero no están en nosotros esas preocupaciones”, señaló.

Críticas a Kast

La candidata oficialista también se refirió a los intercambios que ha tenido por redes sociales con la carta del Partido Republicano, José Antonio Kast, a propósito de la denuncia de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien acusó a militantes republicanos de impulsar una “campaña asquerosa” en su contra, luego de conocer la investigación realizada por El Mostrador, relativa a las cuentas bots que vinculadas a Kast, que difundieron la especie de que Matthei tenía Alzeheimer.

“Hace mucho tiempo hay bots que están respondiendo con mensajes de odio, promoviendo la ira entre nosotros, la desunión del país y vienen de sectores de la ultraderecha chilena, no tengo duda. Es importante ver bien lo que los chilenos quieren y a mi entender lo que quieren es que tengamos capacidad de ponernos de acuerdo para solucionar sus problemas, más que estar insultándonos entre nosotros”, indicó.

Jara agregó que será la ciudadanía la que definirá quien gane la presidencia y quien representa de mejor manera sus intereses.

“En mi caso, como se sabe, no solo tengo experiencia política y social, sino que he demostrado con hechos concretos que las cosas se pueden sacar adelante. Veamos qué es lo que el candidato Kast puede decir, qué ha hecho, demostrando que las cosas pueden salir adelante”, interpeló.

Próxima definición de la DC

Respecto de la división al interior de la Democracia Cristiana sobre si apoyar o no su candidatura a primera vuelta, señaló que “va a ser clave” la junta nacional del próximo 26 de julio.

“Nosotros les hemos invitado con las puertas abiertas durante mucho tiempo, no solo para incorporarse por un tema electoral, sino que porque tenemos una historia y una trayectoria juntos”, dijo.

Asimismo, Jara relevó la coordinación que tuvo con el presidente de la DC, Alberto Undurraga, cuando presidía la comisión de Trabajo de la Cámara, durante la tramitación de la ley de 40 horas y los avances en la reforma previsional bajo su liderazgo en el Congreso.

“También trabajamos juntos en el gobierno de la presidenta Bachelet, con él, con Alejandra Krauss, que fue la ministra que lideraba la cartera cuando yo era subsecretaria, con el mismo diputado Aedo, con la senadora Provoste, Huenchumilla, Iván Flores. Entonces tenemos una larga historia y un proyecto que no es idéntico, somos diversos, pero tiene un tronco común, que es lo social, las mejores oportunidades para nuestro país y darle a Chile una mejor calidad de vida”, enfatizó.