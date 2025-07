Sicario prófugo fue detenido en dos oportunidades anteriores

En las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes tras la fuga del sicario del Tren de Aragua Alberto Carlos Mejía Hernández (antes identificado como Osmar Ferrer Ramírez), sindicado como uno de los responsables del homicidio del comerciante José Reyes, conocido como el rey de Meiggs.

Al error en el registro de su identidad, se suma el precedente de dos detenciones anteriores en marzo de 2022 y febrero de 2023, según informó 24Horas, medio que indicó que Alberto Mejía fue detenido en un primera oportunidad por robo con violencia y porte de arma cortopunzante, siendo menor de edad. De acuerdo al reportaje, en esa ocasión quedó con arraigo nacional, arresto nocturno y supervisión del Sename, por lo que ya había registros de él en el sistema.

La segunda detención se registró en 2023 por porte de arma corpunzante, cuando aún tenía menos de 18 años. En la primera oportunidad, indicó TVN, Mejía entregó su nombre real pero no le tomaron huellas dactilares.

Cabe recordar que el sicario venezolano habría llegado a Chile cuando tenía 16 años de edad, y según dijo la jueza Irene Rodríguez en la audiencia de control de detención, no tenía antecedentes en el país, “porque la verdad no tienen registro en Chile, de su existencia, están en situación irregular, no tienen RUT chileno, no están registrados”.

De acuerdo a los últimos antecedentes de fuentes policiales, el rastro de Mejía se perdió en el paso Colchane, luego de que pagara 2.5 millones de pesos a un taxista de Santiago, a fin de que este lo llevara urgente hasta Iquique.

El taxista -que se acercó voluntariamente a la policía, al reconocer al sicario en las imágenes de televisión- dijo a las autoridades que el imputado, de 19 años, le había comentado que pensaba llegar a Perú, por lo cual se activaron las instancias de cooperación que posee la PDI con la Policía Nacional de ese país.