Bachelet critica “campaña sucia” contra Matthei y advierte sobre discursos golpistas

En un lunes marcado por la reflexión sobre el estado de la democracia y el tono de la campaña presidencial, la expresidenta Michelle Bachelet abordó dos temas que encendieron el debate político: la denuncia de Evelyn Matthei sobre una campaña sucia en su contra, y las recientes declaraciones del diputado Johannes Kaiser, quien dijo que apoyaría un golpe de Estado como el de 1973.

Tras participar en el foro organizado por IDEA Internacional sobre las amenazas al orden democrático global, Bachelet fue consultada por la acusación de Matthei, quien en una reciente entrevista aseguró que sectores de “esa derecha” —en particular el Partido Republicano— estarían detrás de una ofensiva para dañar su imagen, incluyendo la alteración de videos y la difusión de que sufre alzheimer.

Aunque evitó referirse a casos puntuales, la exmandataria entregó un mensaje nítido: “Mi mensaje fundamental es que se haga campaña sobre la base de opiniones y propuestas, me parece que buscar formas de hacer campaña usando formas de tecnología, desinformación, etcétera, no es buena para nadie”.

Y agregó un llamado transversal a todos los candidatos: “Que hagan una campaña transparente, basada en sus ideas, en lo que realmente le están proponiendo al país y por qué lo están proponiendo”.

Cabe mencionar que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó que su partido estuviera detrás de esos ataques.

En paralelo, y en el marco de la Cumbre Global por la Democracia, también realizada este lunes, Bachelet dirigió sus críticas hacia otro flanco: el avance de discursos autoritarios en la carrera presidencial. Esto, tras los dichso de Johannes Kaiser, diputado y carta del Partido Nacional Libertario, quien afirmó recientemente que apoyaría un golpe de Estado en Chile, al que calificó como “pronunciamiento militar”, con “todas sus concecuencias”.

“La democracia es un proceso continuo que requiere compromiso, vigilancia y valentía”, dijo Bachelet, y advirtió que “frente a quienes buscan socavarla, la respuesta debe ser más participación, justicia y empatía”.

Sin nombrar a Kaiser, la exmandataria remarcó: “Uno percibe que los ciudadanos no siempre se dan cuenta y creo que es super importante tener la posibilidad de, para poder renovar la democracia, dar la pelea, digamos, pacífica (…) creo que es super importante frente a lo que se viene en Chile, poder hablar con la claridad necesaria, no permitir normalizar lo que no es normal y ser capaces de renovar nuestro compromiso democrático”.

Finalmente, la también ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022, hizo un llamado a ejercer una ciudadanía activa y consciente: “Es preferible confiar en quienes reconocen la complejidad de los problemas y proponen soluciones realistas, en lugar de aquellos que prometen respuestas fáciles e inmediatas”.