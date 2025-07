No es un “gustito”: Presidente Boric defiende “Democracia Siempre” ante críticas opositoras

El Presidente Gabriel Boric respondió a las críticas que ha generado la cumbre internacional “Democracia Siempre”, desarrollada este lunes en La Moneda, que reunió a líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia).

Desde la oposición, figuras como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira (UDI), tildaron la instancia como “un gustito presidencial”. Frente a esos cuestionamientos, Boric afirmó: “Nunca es un mal momento para fortalecer la democracia, para reafirmar nuestras convicciones sobre multilateralismo y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, siempre”.

Durante su intervención inaugural, el Mandatario subrayó que la democracia es más que un sistema electoral. “La democracia no es solo una forma de administrar el poder, sino es un proyecto colectivo de justicia, de libertad, de dignidad, de igualdad”, expresó. Añadió que los desafíos actuales no provienen exclusivamente de dictaduras tradicionales o quiebres institucionales, sino de formas más sutiles como la desinformación, el crimen organizado y la corrupción. “Al crimen organizado no le tenemos que dar ningún espacio”, sostuvo.

Boric también señaló que la desinformación y el uso malicioso de tecnologías representan un riesgo real para las democracias, aunque enfatizó que no se deben combatir mediante la censura. “La democracia no le teme al disenso”, afirmó, marcando una diferencia entre enfrentar amenazas reales y restringir libertades. El Presidente explicó que la cumbre se propone remarcar una alternativa positiva frente al avance de discursos de odio, polarización y populismos. “Tenemos que identificar a esas amenazas, pero no sencillamente apuntarlas con el dedo (…) El objetivo de esta cumbre es remarcar la esperanza, ofrecer una alternativa a esas visiones de mundo”, dijo.

En su intervención, Boric también destacó que ha sostenido conversaciones con líderes internacionales como Claudia Sheinbaum (México), Keir Starmer (Reino Unido) y Mark Carney (Canadá), quienes manifestaron interés en sumarse a futuras instancias similares.