Senador Gahona (UDI): “Tenemos claras diferencias con la extrema derecha que lidera Kast y Kaiser”

El senador de la UDI, Sergio Gahona, marcó distancia con el sector más duro de la derecha, en medio de un clima de tensión entre Chile Vamos y el Partido Republicano.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario por la Región de Coquimbo admitió que su sector no ha sido lo suficientemente claro en diferenciarse de la línea que encabezan José Antonio Kast y Johannes Kaiser: “Tenemos claras diferencias con la extrema derecha que lidera Kast, Kaiser y los social cristianos, y quizás no hemos sido lo suficientemente concretos y precisos para marcar esas diferencias”.

Gahona sostiene que la candidatura presidencial de Evelyn Matthei —quien ha denunciado una campaña “asquerosa” en su contra en redes ligadas a Republicanos— representa una derecha distinta: “mucho más tolerante, más flexible, más armónica con los tiempos que hoy se viven”. Y aunque Matthei se ubica en el tercer lugar de las encuestas, el senador está convencido de que su posición mejorará a medida que se conozcan sus propuestas: “Con el despliegue territorial y el inicio de las campañas parlamentarias, Evelyn Matthei tiene muchas posibilidades de empezar a subir más en las encuestas”.

Consultado por el contraste entre las derechas, Gahona afirmó que Chile Vamos debe hablarle al electorado amplio, no solo al núcleo más duro. “Nosotros somos una centro derecha. No somos una extrema derecha. Tenemos flexibilidades, tenemos tolerancia. Hay que apuntar al votante medio, al voto de centro, no al de extrema derecha, porque ese voto ya lo representa Kast”, dijo.

En cuanto al ascenso de Kast en las encuestas, Gahona lo atribuye al descontento social: “Hay una indignación y un deseo de muchos ciudadanos de rechazar fuertemente al actual gobierno y también a lo que representa su continuidad en manos de Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista”.

Sin embargo, advirtió que si Kast llegara a ganar, se vería obligado a moderar su postura: “Va a tener que negociar, va a estar obligado a flexibilizar, como le pasó al Presidente Boric. Él llegó al poder con un programa y al poco tiempo tuvo que guardarlo en el cajón. Perdieron un proceso constitucional y hoy gobierna desde una centroizquierda más moderada”.

En esa misma línea, cuestionó la capacidad de gobernabilidad del Partido Republicano. “Teniendo mayoría en el Consejo Constitucional, no fueron capaces de llevar adelante una modificación a la Constitución. Eso habla de una falta de gobernabilidad, en contraste con lo que demostramos en los dos gobiernos del Presidente Piñera”, sostuvo.

Finalmente, Gahona enfatizó la necesidad de que Chile Vamos trace con mayor nitidez sus diferencias con Republicanos de cara a la primera vuelta, pero sin romper todos los puentes. “Hay que tener ahí una especie de balanceado equilibrio de poder efectivamente marcar las diferencias en primera vuelta y sin romper con todos los sectores políticos más duros, o mejor dicho, de más extrema derecha que evidentemente después nos pueden aportar para ganar la segunda vuelta”, concluyó.