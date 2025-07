Kast traba pacto por omisión en la derecha pese a cesión de Arica y presión empresarial

El 10 de julio, la bancada de diputados de la UDI afirmaba estar optimista: un pacto por omisión con el Partido Republicano –y sus aliados, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL) en Arica, Iquique, Atacama y Aysén– “estaba listo para senadores” y en los próximos días se iniciarían las conversaciones para repetir la fórmula en ocho distritos.

La meta común era superar a la izquierda en diputados y senadores para el próximo periodo legislativo, ya que un Presidente de derecha “no tendría un Gobierno viable” sin mayoría en parlamentaria. Incluso, la semana pasada se habló en Chile Vamos de una lista única por omisión como posibilidad. Sin embargo, este lunes el optimismo se desplomó.

Las conversaciones para un acuerdo por abstención en los escaños de la Cámara Alta parecían ir sobre ruedas, pero –sostienen– al partido de José Antonio Kast le interesaba recibir un gesto de Chile Vamos en dos regiones para comenzar las definiciones: en Arica y Aysén.

Según explican conocedores de las conversaciones, la UDI y RN enfrentaban la resistencia de los actuales senadores en ejercicio en las cuatro regiones llamadas binominales, donde se eligen dos legisladores: en Arica, José Miguel Durana (UDI); en Iquique, Luz Ebensperger (UDI); en Atacama, Rafael Prohens (RN); y en Aysén, David Sandoval (UDI).

No obstante, en la primera y la última de estas circunscripciones se abrió una posibilidad. Según explican en la centroderecha, el senador por Aysén podría no ir a la reelección y el senador Durana “se podría abrir a hacer un gesto de grandeza”.

Según explica el senador por Arica, la negociación aún se encuentra en desarrollo y los procedimientos para establecer un acuerdo dependen de las conversaciones de los partidos. Y si bien considera que los candidatos de Chile Vamos son más fuertes que los del Partido Republicano, señala que se debe actuar con generosidad, debido a lo que se tiene en juego.

“Para ser bien franco, en la situación en que nos encontramos, creo que hay que actuar con mucha generosidad y si a mí me demuestran que yo no estoy bajo un marco, por lo que hoy día en Chile está en juego, desde esa mirada nosotros tenemos que evaluar. Necesitamos tener un Parlamento o al menos un Senado sólido, es decir, no nos podemos dar el lujo, frente a lo que puede pasar con nuestro país en los próximos años, por darnos un gustito”, dice el senador Durana a El Mostrador.

En Chile Vamos, hay una versión que indica que hubo disposición a ceder Arica a los republicanos y que el partido de Kast no acepta bajar, hasta ahora, a ninguno de sus candidatos en esas cuatro regiones.

Asimismo, explican en la centroderecha, la presión de los grupos empresariales tampoco hizo mella en el pacto Derecha Unida, que integran el Partido Republicano y sus socios, el PSC y el PNL.

En el sector sostienen que a la “carta abierta a José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, y a los dirigentes y candidatos al Congreso de la oposición al Gobierno”, una inserción publicada en El Mercurio el sábado pasado –donde más de 160 empresarios solicitaban a los tres candidatos que “posterguen sus legítimos intereses y pongan a Chile primero y trabajen unidos por un programa y una lista parlamentaria”, afirmando que “Chile lo necesita, el electorado lo demanda y la realidad lo aconseja”–, poca receptividad tuvo en el pacto de Kast y Kaiser.

Incluso, agregan que desde el Partido Republicano se expuso a Chile Vamos que no se podía bajar a sus candidatos. Mientras que el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), el diputado Johannes Kaiser, por medio de su cuenta en X, sostuvo: “No soy empleado de estas personas y no les debo más que a cualquier otro ciudadano”. Y en el mismo tono, agregó que “el PNL solo responde a sus propias bases. Si alguien nos aporta, lo hace porque cree en la defensa incondicional de las ideas de la libertad. Nosotros defendemos principios, no intereses”.

La semana pasada, la alianza parlamentaria entre republicanos, socialcristianos y nacional libertarios se formalizó bajo el nombre Derecha Unida. Este pacto contempla presentar 183 candidatos a la Cámara de Diputadas y Diputados, con un enfoque en la renovación y la transparencia. La lista incluye 77 mujeres y 15 diputados en reelección, buscando una distribución equitativa y estratégica.

Los líderes de esta coalición apuntan a consolidar su oferta electoral. Se han mencionado nombres como Arturo Squella –presidente del Partido Republicano–, quien competirá por un cupo en el Senado por Valparaíso, junto a Ruth Hurtado y otros candidatos en diferentes regiones.

En la centroderecha aseguran que, a pesar de las intenciones de diálogo, las pláticas formales no existen, sino solo mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos. Incluso, subrayan que el timonel del partido de Kast, Arturo Squella, expresó su descontento por la falta de respuesta de Chile Vamos.