Matthei admite caída en encuestas y critica a Kast: “No hay tiempo para la soberbia”

Con la meta de crecer al 4% en 2030, medidas contra el crimen organizado, por la salud y las mujeres, y deslizando críticas a su contendor José Antonio Kast, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en una ceremonia de campaña, recibió un documento con propuestas de los equipos programáticos de su comando.

“No creo en la política liviana. Me carga la frivolidad y la indolencia. (…) En las últimas semanas han levantado muchas mentiras sobre mi candidatura y sobre mí personalmente. Y efectivamente hemos bajado en las encuestas, pero eso no me ha quitado el sueño ni un solo día, porque tengo muy claro que detrás de esta candidatura están ustedes”, comenzó diciendo la candidata Evelyn Matthei (UDI) desde la sede del Congreso en Valparaíso.

Luego, tras una anáfora retórica, Matthei aludió a Kast: “No hay tiempo de improvisar. No hay tiempo para pelear y protestar. No hay tiempo para la soberbia de aquellos que se creen dueños de la verdad, ni para la irresponsabilidad de aquellos que solo levantan slogans. No tengo duda de que los chilenos sabrán separar el trigo de la paja, que nos darán su voto de confianza y que ganaremos la próxima elección”.

Cabe mencionar que la semana pasada la abanderada de la UDI, RN y Evópoli se refirió por primera vez a lo que calificó como una “campaña asquerosa” para desprestigiar su candidatura. Apuntó directamente al Partido Republicano y a la campaña de Kast. En dicha ocasión, en conversación con T13 Radio, la exalcaldesa de Providencia aseguró que grupos cercanos a la colectividad han buscado instalar que sufre de Alzheimer. “Eso es lo que vienen diciendo grupos de ellos”, comentó.

La breve alocución de Matthei este sábado de seis minutos estuvo precedida por la del historiador y coordinador programático Juan Luis Ossa, quien destacó la participación de Amarillos y rostros de la exconcertación en el documento; y afirmó que la aspiración es llegar a La Moneda “no a improvisar, sino a priorizar” con urgencias concretas porque “se acabaron los plazos para diagnósticos”.

Matthei destacó la importancia de estas contribuciones para la construcción de su proyecto. Los equipos – de un total de más de 400 personas- se organizaron en comisiones que trabajaron durante un año en cinco áreas: Seguridad, Bienestar, Desarrollo, Bases Institucionales y Relaciones Internacionales. Cada equipo desarrolló propuestas sectoriales que se suman a las de profesionales de los partidos de Chile Vamos y de Amarillos por Chile.

“Estamos convocados a grandes objetivos: a devolver la paz a Chile; a mejorar la vida de mujeres, hombres, niños y adultos mayores; a proyectar un futuro próspero para nuestros hijos y nietos. Yo no creo en la política insustancial, me carga la frivolidad y la indolencia. Por eso les digo que gracias a sus aportes estamos construyendo historia y lo estamos haciendo en un momento clave para Chile”, dijo Matthei.

Estas iniciativas servirán de insumo para la elaboración del Programa de Gobierno, que se deberá presentar el próximo mes, y se enfocan en tres conceptos clave definidos por la candidata: orden, progreso y esperanza.