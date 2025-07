“Aunque me digan que estoy histérica”: Matthei se planta ante fake news y exige condena de Kast

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, advirtió que no está dispuesta a tolerar la campaña de desinformación que —según afirma— estaría siendo impulsada desde el entorno del Partido Republicano en su contra.

En entrevista con el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, Matthei acusó una estrategia coordinada para perjudicarla, y defendió su decisión de alzar la voz, incluso si eso conlleva ser descalificada. “No estoy dispuesta a dejar pasar esto, aunque me peguen y digan cualquier cosa, que estoy histérica, porque son las cosas que nos dicen a las mujeres”, señaló.

Matthei explicó que la maniobra no se trataría de casos aislados. Habló de una “campaña de desinformación coordinada” que busca plantar mentiras con la finalidad de dañar su imagen. “Yo lo había ya hablado, pero me empezaron a llegar muchos otros que me dijeron ‘a mí me pasó lo mismo’, como el Me Too”, relató. Y añadió que estos ataques no se limitan solo a ella. Mencionó, por ejemplo, la situación de la periodista que moderó un foro en Enela donde también participó José Antonio Kast. Tras un impasse con el republicano, la profesional habría sido blanco de las mismas cuentas que han hostigado a la exalcaldesa.

Consultada directamente por qué apunta a Republicanos, la abanderada sostuvo que las cuentas que la atacan “son las mismas que le dan like” a todo lo que publica Kast. Aseguró además tener “bastante información de adentro” que respalda su sospecha de que hay una acción organizada.

En ese contexto, Matthei pidió un pronunciamiento claro de parte del líder republicano. “Ojalá que José Antonio lo que hiciera es decir que no está de acuerdo con este tipo de cosas y que llame a que bajen las cuentas. Ojalá él hiciera un llamado a una campaña limpia”, planteó. Sin embargo, lamentó que hasta ahora “no ha dicho nada, la única vez que habló no dijo la verdad”.

La exministra también fue consultada sobre si desconfía de las credenciales democráticas de Kast. Si bien evitó afirmarlo directamente, sí deslizó una crítica al estilo político de su contendiente: “Una cosa son las creencias y otra cosa son las prácticas que llevan a destruir cualquier posibilidad de ponerse de acuerdo, de conversar”.

Finalmente, Matthei reconoció que sus declaraciones podrían no ser bien recibidas dentro de su sector, sobre todo en un escenario donde muchos buscan cerrar filas ante un eventual enfrentamiento con la izquierda. “Obviamente que hay mucha gente de mi sector que lo único que no quiere es que gane (Jeannette) Jara, y por lo tanto, cualquier pelea entre nosotros los pone muy nerviosos”, reconoció. Pero insistió en que el tema es de fondo. “Puede ser muy impopular que yo lo diga, ‘ya, la Evelyn está peleando’, pero no me importa, porque es un tema muy de fondo”.