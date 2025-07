Jeannette Jara se harta de Daniel Jadue: “No tengo por qué hacerme cargo” de sus opiniones

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió a la creciente incomodidad que provoca al interior de la alianza oficialista la candidatura parlamentaria del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En medio de la discusión por las listas al Congreso, y con el respaldo reciente de la Democracia Cristiana a su postulación, Jara dejó claro que no está dispuesta a asumir el costo político de los dichos ni de la situación judicial del exjefe comunal.

“Para mí esta campaña no tiene que ver con Daniel Jadue”, señaló tajante en declaraciones esta mañana. “Esta campaña tiene que ver con dar respuesta a los temas ciudadanos del país”, agregó, en momentos en que el oficialismo intenta proyectar unidad de cara a las presidenciales y parlamentarias.

Jara reconoció diferencias de fondo con el exalcalde, quien cumple arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares, y cuyo perfil genera inquietud en algunos partidos del pacto. “Yo ya he dicho que en muchos temas pensamos distinto. O sea, militamos en el mismo partido, él tiene sus opiniones propias, pero yo no tengo por qué hacerme cargo de ellas”, afirmó, enfatizando que sus visiones no coinciden.

En esa línea, la candidata dejó en manos de las colectividades la definición sobre un eventual desembarco parlamentario de Jadue. “Este tema van a tener que conversarlo los partidos directamente”, señaló. “A mí me gustaría que todas las personas compartan los mismos principios. Evidentemente, el respeto a los derechos humanos”, advirtió.

La figura del exalcalde ha sido incómoda para el comando de Jara desde que ganó las primarias del oficialismo. A inicios de julio, tras su triunfo, circuló incluso la versión de que la exministra suspendería su militancia en el Partido Comunista, aunque luego esa idea fue descartada. Desde su equipo, en ese momento, acusaron un intento de “mansplaining” por parte de algunos dirigentes del PC que buscaron instalar una narrativa ajena al espíritu de la campaña.