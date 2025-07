Empresarios hacen “suspender” querella de Matthei contra Kast, pero campaña de guerra continúa

A las 18:20, luego de horas de conversación, el senador Francisco Chahuán se colocó detrás de su candidata presidencial, Evelyn Matthei, para grabar un video en el sector oriente de Santiago, en el que anunció la suspensión de la querella contra –indican– al menos cuatro brigadistas digitales adherentes a José Antonio Kast por delitos informáticos.

La decisión de aplazar la presentación penal se definió cerca del mediodía, según explican en Chile Vamos, tras presiones de grupos empresariales que comunicaron al comando su disconformidad y, además, porque en los comités de senadores y en las directivas de RN y la UDI había división sobre la estrategia legal contra Kast, judicializando el caso.

“En los últimos días he fijado una posición crítica respecto del mal uso de las redes sociales en el contexto de una campaña presidencial. Quiero reiterar mi condena a este tipo de prácticas. No todo vale en política. Estoy aquí con el senador Francisco Chahuán y hemos acordado suspender la interposición de esta denuncia, con lo cual espero que se ponga el foco en la cuestión de fondo, que es impedir que esta práctica, que afecta a la convivencia democrática, se siga propagando”, dijo la candidata de Chile Vamos en el video.

Según explican, Evelyn Matthei habría quedado conforme con el cambio de guion anunciado anoche, ya que se trataba de “diferir por algún tiempo y no de una retractación total”.

“Siempre es posible iniciar alguna acción si persiste, por supuesto, una campaña de desinformación”, aseguró el senador Francisco Chahuán (RN), en una confusa entrevista emitida anoche en CNN, y donde evitó manifestar si compartía la acusación de “que un grupo de matones haga política de esta manera”, expresada por la abanderada de Chile Vamos, aludiendo a los brigadistas de los republicanos.

No obstante, la conformidad de Matthei –comentan en Chile Vamos– sería porque se considera que los mensajes anónimos continuarán, por lo que se podría presentar una acción legal en el futuro. O bien, por un tercero que esté menos ligado a los partidos incumbentes.

La guerra virtual continúa en las redes

Solo 20 minutos después del anuncio de la suspensión condicionada de la querella, arribó a las redes sociales lo que se interpretó como la respuesta del Partido Republicano y su aparato de propaganda. En una de las cuentas de campaña de Kast, apareció el abanderado con guantes de boxeo golpeando un punching ball.

En un gimnasio y vestido de negro, se exhibía al candidato presentando un programa para la tercera edad. Al final del video afirmaba: “Y nosotros, no paramos”, tras lo cual golpeaba el saco de arena para entrenamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast)

Unos 30 minutos más tarde, poco antes de las 20:00 horas de ayer miércoles, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también mediante un video, valoró la decisión y aludió a apoyos en segunda vuelta: “Creemos que con esto se puede dar vuelta la página y concentrarnos en unidad en lo verdaderamente importante, que es dejar atrás el mal Gobierno de esta izquierda radical que ha sometido a Chile a una crisis muy profunda, para en conjunto ganar las elecciones en noviembre y diciembre”.

En Chile Vamos comentan que se conversó durante la tarde que, si bien había una campaña sucia contra su candidata (y que a un hombre no se lo habrían hecho), el punto clave es que se evaluó que una querella implicaba ir escalando inadecuadamente el problema con los republicanos.

Agregan que fomentaba la percepción de que esto era una pelea entre bandas, lo cual no era bien visto en el sector, y en los partidos consideraban que era un escollo insalvable para cualquier acuerdo parlamentario.

Pero advierten que se trata de una jugada táctica y no de tirar la toalla. “No es que no vaya a haber una acción penal. Pero era inoportuno que senadores hicieran una presentación, porque siempre puede haber un particular que quiera querellar. Los buenos abogados no anuncian las querellas, las presentan”, señala una fuente vinculada al caso.

El chat de los bots

En RN y la UDI deslizaron durante el martes que una serie de análisis y de presiones provenientes de empresarios del sector se hizo sentir, por lo que “se acordó hacer algo más inteligente y cuando sea oportuno hacerlo”, porque todavía tienen cartas bajo la manga. Abogados del bloque opositor sostienen que en el documento legal, cuya presentación “se difirió por algún tiempo”, están identificados a lo menos cinco responsables y que, incluso, se conoce de un chat de WhatsApp, llamado Bots X Kast, por el que se comunican para coordinarse en sus ataques a la imagen pública de dirigentes.

La judicialización de la campaña electoral había generado preocupación durante las últimas 48 horas en el sector y, a medida que avanzaba el tiempo, varios dirigentes de la derecha comenzaron a distanciarse de la idea de interponer una querella.

El empresario Juan Sutil fue uno de los primeros en manifestar su oposición, afirmando que “como sector no podemos estar en los tribunales en un periodo electoral”. También el exanimador y empresario Raúl Alcaíno, quien había respaldado una carta en apoyo a la unidad del sector, conminó a Matthei a “desactivar esa idea como señal de grandeza”, en una entrevista con Ex-Ante.

La falta de coordinación en “la jugada de ajedrez” de Matthei contra lo que llamó “matonaje” genera todavía inquietudes sobre las implicaciones del episodio y la decisión de “suspender”. Ello, debido a efectos posibles para su campaña y también para las negociaciones parlamentarias y la probable segunda vuelta electoral.

Asimismo, sectores de la oposición mencionan que las discrepancias entre el relato de la coalición y las acciones de la candidata han sido evidentes, ya que mientras Chile Vamos busca establecer diálogos con el Partido Republicano para pactos por omisión, Matthei anuncia llevarlos a la Justicia.