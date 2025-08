Matthei bajo fuego: Chile Vamos intenta cerrar filas tras guiños a Kast desde RN

Las alarmas se encendieron en Chile Vamos luego de que el diputado Andrés Celis (RN) dijera abiertamente en Radio Universo que, si José Antonio Kast está mejor aspectado que Evelyn Matthei, él debería ser el candidato del sector. El comentario —que cristaliza conversaciones privadas dentro del bloque opositor— desató una ola de declaraciones, desmentidos y respaldos públicos a la exalcaldesa de Providencia, quien hoy enfrenta su momento más delicado desde que fue proclamada.

A las palabras de Celis se sumaron las ya conocidas críticas del diputado Miguel Mellado, también de RN, quien afirmó a La Tercera que “muchos parlamentarios” no están conformes con la línea de la campaña de Matthei y que, una vez inscritos los candidatos, es “muy probable que algunos no estén en la foto con ella”. Pero el golpe más incómodo vino desde la misma UDI, partido de la candidata, donde el diputado Jorge Alessandri deslizó —en el adelanto de una entrevista con el programa “Sin Filtros”— que Matthei podría estar dispuesta a hacer “un sacrificio por Chile”.

El problema escaló tan rápido que obligó a la plana mayor de Renovación Nacional a intervenir. “Este es un compromiso a fuego”, aseguró el presidente del partido, Rodrigo Galilea, recordando que el Consejo General respaldó “prácticamente de manera unánime” la candidatura de Matthei.

“Algunos medios de prensa han señalado que hay algunos parlamentarios que habrían señalado abierto la puerta a una decisión distinta. Todos esos parlamentarios han aclarado de que sus dichos fueron sacados de contexto y que respaldan absolutamente la candidatura de Evelyn Matthei”, remarcó Galilea en un comunicado.

En la misma línea, el senador Rafael Prohens —jefe del comité de RN en el Senado— entregó un respaldo “categórico y sin lugar a dudas” a la candidatura de la exalcaldesa: “Este respaldo es un compromiso profundo y sin ambigüedades (…) No hay, ni habrá, ninguna doble lectura sobre este asunto”.

Pero la polémica no terminó ahí. El propio Celis volvió a referirse al tema, esta vez con tono defensivo pero sin retractarse: “Yo no me pierdo. Primero está Chile (…). A segunda vuelta tenemos que apoyar a un solo candidato o candidata. Y esa misma generosidad, si pasa Evelyn Matthei a segunda vuelta, se la pido al Partido Republicano, que le de ese apoyo a Evelyn Matthei”, dijo. Y agregó: “Como yo tampoco me pierdo, que si finalmente a segunda vuelta va a pasar el candidato Kast, va a tener todo mi apoyo”.

Celis resaltó que actualmente no existe un acuerdo para conformar una lista única en la derecha. Por ello, hizo un llamado a todos los partidos del sector a “dialogar y conversar, para que en el evento en que sea necesario conformar una lista única al Parlamento, exista una sola candidata o un solo candidato, que agoten todos los diálogos y todas las conversaciones, porque primero está Chile”.

Finalmente, el parlamentario declaró que “si no se llega a ese acuerdo que yo pido y espero, bueno, yo no me pierdo, y por cierto que voy a cumplir con los acuerdos y voy a apoyar y votar por Evelyn Matthei”.

Las próximas semanas serán claves para intentar revertir la caída en las encuestas de Matthei. Este domingo se conocerán los últimos sondeos. En paralelo, este fin de semana, RN y la UDI realizarán sus respectivos consejos generales para ratificar candidaturas parlamentarias. Aunque eran citas de “trámite”, ahora se espera un debate político sobre el futuro de la candidata.

“Si ella se baja, renuncia y se va a vivir a la playa, ese no es el sacrificio”

El diputado Alessandri también salió a reafirmar su apoyo a Matthei y señaló que sus dichos son parte de un “contexto más amplio” y que no se refería a un posible desistimiento de la candidatura.

“Yo estoy seguro y no me cabe duda que ella está dispuesta a un sacrificio muy grande por Chile(…). Estoy pensando en una segunda vuelta,estoy pensando en una primera vuelta, estoy pensando en una encuesta favorable y en encuestas adversas”, indicó en el adelanto de la entrevista con Sin Filtros.

Esta misma noche, en conversación con el noticiero 24 Horas, Alessandri dijo que “ese es el problema de cortar las frases y poner solo una frase”.

“Lo que quería decir yo en ese contexto, era que yo le agradecía el sacrificio y estaba seguro que amaba Chile, por lo tanto, iba a estar dispuesta a sacrificarse en primera y segunda vuelta, pero el sacrificio es ir a primera y segunda vuelta”, señaló el diputado por el distrito 10.

“Si ella se baja, renuncia y se va a vivir a la playa, ese no es el sacrificio. Yo estaba agradeciendo justamente el sacrificio de emprender una presidencial, por segunda vez después del 2013, y le agradezco la eventual segunda vuelta que por supuesto es posible todavía”, agregó el parlamentario.

Alessandri sentenció que “cuando usted tiene encuestas adversas, por supuesto que cuesta más levantarse todos los días a hacer campaña, a recorrer Chile, a presentar sus propuestas, pero ese es el sacrificio”. Y cerró: “El sacrificio es ir a una pelea electoral, cuando va a competir, a conquistar voluntades y corazones”.