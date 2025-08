Jara emplaza a sus contrincantes a subir el nivel en debates: “De las consignas a los temas”

La candidata presidencial del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC), hizo un llamado a sus contrincantes -José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos)- a elevar el nivel de los debates políticos, apuntando a la necesidad de discutir propuestas concretas por sobre frases efectistas.

En conversación con Radio Bío Bío desde la misma región, Jara señaló que si bien en Chile aún se mantiene “un nivel bastante civilizatorio en materia de trato” entre candidatos, el principal problema está en el contenido. “El problema es de ideas a mi entender y ahí creo que los debates han estado bien pobres, a mí me gustaría que pudiéramos subir un poco el nivel de las propuestas”, indicó.

La exministra del Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric criticó el enfoque actual de los debates, marcados —según ella— por la búsqueda de “la cuña fácil” y el efecto en redes sociales, más que por el abordaje de soluciones reales para los ciudadanos. “Se busca mucho la cuña fácil, cómo le digo algo al otro para perjudicarlo y ojalá hacer un reel en redes sociales, pero de eso no vive la gente”, afirmó.

“Que pasáramos de las consignas a los temas que dan efectivamente solución a la vida de las personas”, agregó.

Jara también se refirió a su ubicación política, descartando encasillamientos simples: “Yo soy candidata en la centroizquierda y la centroizquierda tiene muchas más formas de pensar”, sostuvo. Además, planteó que debates como socialdemocracia versus revolución son dicotomías obsoletas. “A mí me enerva la injusticia. Me da mucha rabia que los niños y niñas de Chile no tengan todas las oportunidades que se merecen (…) y esa injusticia es la que quiero combatir”, explicó.

Finalmente, y al ser consultada por la postura del Partido Comunista —colectividad que la respalda—, Jara recalcó que hoy su rol es representar al conjunto del pacto oficialista. “Más que hablar por un partido en particular, quiero hablar por el pacto y la coalición que me lleva a enfrentar esta responsabilidad, que es mucho mayor que la posición de un partido en particular”, concluyó.