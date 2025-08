Juan Sutil aterriza como “refuerzo estratégico” en comando de Matthei ante nuevo relato de campaña

La compleja semana que vivió Evelyn Matthei —marcada por caídas en las encuestas y señales de descuelgues— derivó en movimientos al interior de su comando. Como parte de ese reordenamiento, este lunes se oficializó el ingreso del empresario Juan Sutil como “reforzamiento estratégico” de la abanderada de Chile Vamos.

Aunque ya venía colaborando en gestiones políticas, especialmente en las negociaciones parlamentarias, Juan Sutil fue incorporado formalmente al equipo instalado en Las Condes, donde opera la sede de campaña. Según confirmaron a El Mostrador fuentes cercanas al comando, desde ahora participará en las reuniones periódicas del comité político.

Cabe mencionar que, alejada de las confrontaciones con el Partido Republicano y José Antonio Kast, Evelyn Matthei optó el fin de semana por adoptar un tono conciliador, en el que incluso aprovechó de disculparse por sus dichos sobre las “muertes inevitables” en dictadura. Línea que en RN y la UDI salieron a respaldar.

Y es que la candidata Matthei y el área estratégica del comando pretenden trasformar la debilidad de estos días en una oportunidad para dar un golpe de timón. La táctica fue adelantada al newsletter +Política de El Mostrador por Hugo Herrera, el analista político que, a contrapelo de los que quieren saltar del barco antes de que se hunda, también se sumó en estos días al comando para reforzar el reposicionamiento estratégico de Matthei.

La primera definición es que la candidata de Chile Vamos no se va a bajar. Por el contrario, con la bandera de la seguridad delante de todo, la orientación del “revival” de Matthei estará en mostrar liderazgo dentro y fuera del país, como la única candidata capaz de llegar a grandes acuerdos y, fundamentalmente, fijar su domicilio en una centroderecha del tipo alemán. En una derecha democrática, antiautoritaria, moderna y abiertamente contraria tanto al leninismo de la izquierda como al populismo de extrema derecha, representado por José Antonio Kast.

La apuesta con la que se busca remontar es “construir un centro propositivo, reformista y con una visión de Estado moderna, capaz de ofrecer gobernabilidad”.

El generalísimo Diego Paulsen (RN) lidera el diseño de la campaña y el mencionado comité político al que llega Sutil también lo integran los presidentes de partidos y figuras como los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Juan Antonio Coloma (UDI), quien además asumirá un rol de “reforzamiento político”.

La llegada de Sutil coincide con la puesta en marcha de esta nueva planificación comunicacional que —según consigna La Tercera— será presentada este martes a los partidos de la coalición.

Durante la última semana, Matthei quedó relegada al cuarto lugar en la encuesta Cadem, con un 11% de respaldo, superada incluso por Franco Parisi. En otras mediciones —como Panel Ciudadano UDD o Criteria— la candidata se mantiene en tercer lugar, con cifras que han encendido alarmas en la coalición.

La propia Matthei también intentó contener el daño. “Este fin de semana hubo cuatro encuestas: tres buenas y una mala. Me quedo con las tres buenas”, dijo tras participar en un debate en Concepción.

El rol de Sutil

Hasta ahora, Juan Sutil había intentado jugar un rol articulador entre Matthei y José Antonio Kast con la intención de evitar una fragmentación del sector. Junto a 166 firmantes, suscribió recientemente una carta en que llamó a la unidad en las parlamentarias, apelando a que “si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la Presidencia y el Congreso”.

Sin embargo, su intención de evitar confrontaciones chocó con decisiones del propio comando. La semana pasada, Sutil se opuso públicamente a la querella que Matthei anunció —y luego descartó— contra Kast y el Partido Republicano. “No podemos estar en los tribunales en un período electoral, ya habrá tiempo para perseguir a quienes sean responsables de ese ataque”, declaró.

Juan Ignacio Sutil Servoin (61) fue electo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en marzo de 2020, a pocos meses del estallido y cuando partía la pandemia. Su trayectoria empresarial lo vincula principalmente a la Región de O’Higgins, donde su empresa Top Wine Group —propietaria de Viña Sutil— tiene presencia relevante en la agroindustria.

Fue candidato al Consejo Constitucional en 2023, pero no fue electo por efecto del criterio de paridad. Jugó un rol activo en la campaña del Rechazo y ha sido crítico del programa de gobierno del Presidente Boric y del Partido Comunista.

Hace dos semanas, cuestionó duramente a Jeannette Jara, asegurando en entrevista con Radio Cooperativa que no le creía cuando afirmaba que no expropiaría empresas si llegara a La Moneda. “Ella va representando a ese sector de la izquierda. Es muy difícil que alguien formado en un partido dogmático y estructurado diga ‘yo he cambiado’”, afirmó, comparando el caso con la trayectoria de Hugo Chávez en Venezuela.

También ha descartado postular al Congreso, pero ha dicho que los empresarios deben participar del debate público. “Yo en eso difiero del señor Lautaro Carmona y creo que los empresarios tienen que dar su opinión”, señaló.

El refuerzo de Sutil y el rediseño comunicacional llegan tras una semana crítica para Matthei. La UDI emitió un comunicado de “respaldo total” el lunes, reiterando que la exalcaldesa es la única capaz de frenar la continuidad del gobierno de Boric. El fin de semana, RN hizo lo propio en su consejo general.