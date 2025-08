Matthei le dice a Kast que no hable de corrupción porque “el único diputado preso era de ustedes”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), interpeló al candidato y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, durante su participación en el “Conversatorio por la Descentralización”, parte de la Cumbre de las Regiones realizada este lunes en Concepción.

Matthei abordó el tema de la corrupción con un tono crítico y directo, advirtiendo que ningún sector político está libre de este flagelo. Sin embargo, apuntó directamente a Kast al recordarle que el único diputado actualmente privado de libertad por un caso vinculado a fundaciones llegó al Congreso con respaldo republicano: Mauricio Ojeda, exparlamentario por La Araucanía, hoy en prisión preventiva e imputado por fraude al Fisco en la arista Manicure del caso Convenios.

“Desgraciadamente, la corrupción está en todas partes, yo creo que nadie puede escupir al cielo”, comenzó Matthei, enumerando casos de corrupción que han afectado a partidos políticos y también a instituciones como Carabineros, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial e incluso el Ministerio Público.

Fue en ese contexto que lanzó su crítica directa: “Tengo entendido que el único diputado privado de libertad por un caso de fundaciones es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, afirmó, mirando al líder republicano.

Matthei remató su intervención con un llamado transversal: “O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar para el lado cuando toque a uno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro”.

José Antonio Kast optó por no responder. Aunque tenía derecho a réplica, no hizo uso de la palabra, dejando sin contrarrespuesta pública las acusaciones de Matthei.