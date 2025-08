El segundo aire de Matthei: se aferra al centro y sale a pegarle a Kast

“Parece que tomó un Red Bull”, comentaron dos espectadores que miraban del debut de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el debate del Teatro Biobío, en Concepción, en el llamado “Conversatorio por la Descentralización” de la Cumbre de las Regiones, organizado por el Gobierno Regional, que la volvió a enfrentar, de un modo distinto, a los aspirantes a La Moneda del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del oficialismo, Jeannette Jara (PC)

En el evento, Matthei presentó una nueva narrativa de su campaña, orientada a refutar al líder de la derecha ultraconservadora y a diferenciar al bloque de centroderecha como un sector partidario de acuerdos, cooperación y valores democráticos.

El estreno del nuevo diseño –que coincide con el fortalecimiento del área estratégica del comando– se produjo tras la polémica en el bloque opositor debido a la querella por el caso de bots en redes sociales y en medio de críticas internas a la campaña. Pero también luego de dos respaldos clave a su candidatura.

Primero, el Consejo General de RN, donde tuvo un rol protagónico con un encendido discurso sobre “una derecha convocante que cree en la diversidad y que construye con los distintos”, y que –según expuso– cree en la valentía de unir. Y una declaración de la UDI, donde sus seguidores reafirman “sin ambigüedades” el impulso a la candidatura presidencial de Matthei.

El debut de la narrativa épica en el debate

Por primera vez, de manera nítida y a 60 días de haber iniciado la campaña, explican en Chile Vamos, la exalcaldesa alcanzó un relato que asoció a la centroderecha con el Estado de derecho, la construcción de mayorías, acuerdos políticos y certezas para el crecimiento económico. En este nuevo reforzamiento estratégico, el concepto “unir antes de dividir” sería uno de los ejes.

A Matthei se le vio serena. Subió al podio sin ápice de nerviosismo, explicó un PowerPoint y pidió manejar el control remoto. Administró los minutos y pareció disfrutar de dos réplicas especiales: una cuestionando a Kast por su mirada sobre la corrupción y otra donde valoró una propuesta de Jara sobre el aporte de las universidades a descentralizar. Ausente estuvo el lenguaje agresivo que ha usado en otras ocasiones contra sus adversarios.

“Destacó convicciones. Ella fue respetuosa en el tono, pero discrepante con sus contendores, recordó su trayectoria de 21 años en el Congreso negociando como diputada y senadora”, advierte un cercano de su sector.

“Creemos en más libertad, porque las decisiones se tomen lo más cerca posible de los interesados; eso es el Estado subsidiario. Y, obviamente, más desarrollo y también un mejor Estado”, comenzó señalando Matthei. Y después añadió: “Desde la centroderecha vemos en la descentralización una oportunidad para mejorar el país, pero sin romper la unidad, y eso es bien importante”.

En sus primeros minutos, advierten, tomó distancia de la polarización. De hecho, en el tema regional, habló de la OCDE, un foro de cooperación que agrupa a 38 países democráticos con economías de mercado, que promueve estándares de prosperidad y elementos como cooperación, justicia social, educación y transparencia.

Y ejemplificó la importancia del regionalismo con un modelo europeo que espera visitar: Alemania, donde los partidos de centroderecha (CDU/CSU) llegaron a un acuerdo con la socialdemocracia para elegir al canciller.

“Es bien difícil ver en los países de la OCDE una diferencia tan enorme entre Santiago y el resto de las grandes ciudades, y en general tienen una mayor cantidad de ciudades y localidades pequeñas; sobre todo, por ejemplo, en Alemania, eso es impresionante, y la gente tiene una calidad de vida mucho mejor”, dijo la exalcaldesa.

También abordó la economía, el crimen organizado y el Estado unitario. “Yo creo que la verdad es que tenemos que tener un Estado unitario, eficiente. El Estado debe estar presente, coordinado y firme en cada región. (…) La descentralización con unidad nacional es la clave para enfrentar el peor de los problemas (el crimen organizado) que está enfrentando Chile, que si no lo enfrentamos bien, va a destruir nuestro país para siempre”, cerró la parte inicial de su intervención.

El round con Kast

En la ronda de preguntas, primero la abanderada de Chile Vamos “valoró” un planteamiento de su contendora comunista.

“Yo valoro lo que decía la candidata Jara en el sentido de poder trabajar con las universidades locales, porque, por ejemplo, si se ponen de acuerdo para poder planificar el futuro (…), de manera conversada y de manera integrada con distintos tipos de especialistas, pero también con distintos tipos de personas, habrá algunos que son de Gobierno, otros que son de oposición, y van a tener que conversar, porque aquí va a haber alcaldes, algún tipo de delegado, van a estar las universidades, van a estar los gobernadores, y tienen que ser capaces de conversar. De otra manera, las regiones no tienen futuro”, mencionó Matthei.

Y agregó: “Se va a testear la responsabilidad, el conocimiento y la capacidad de articular entre autoridades de distintos sectores políticos, y eso, que obviamente es un desafío, es un desafío en el que yo creo mucho. Sin eso, las regiones no van a salir adelante y el país tampoco”, diagnosticó.

Uno de los momentos más comentados vino con una respuesta de su contendiente del Partido Republicano, donde el público lo interrumpió. Kast hizo un gesto al moderador para pedir silencio al respetable, que a esas alturas era poco respetuoso.

En ese momento, Kast reiteró el escándalo de corrupción del caso Fundaciones, mencionó camiones aljibes “que son un negocio para unos pocos”, abogó por mayor fiscalización, más recursos para que las universidades hagan estudios, pero no para que queden “guardados en una biblioteca”, y cerró afirmando: “Necesitamos trabajo, orden y respeto”.

“Perdón, acá hay de todos lados”

De inmediato, Matthei pidió la palabra y le reprochó que “nadie puede escupir al cielo”, porque “la corrupción está en todas partes”.

“Hemos tenido corrupción en distintos partidos, corrupción también en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fach. (…) Corrupción entre jueces, hemos tenido corrupción con fiscales y, de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día por un caso de fundaciones es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, dijo.

Incluso detuvo los aplausos del público, como si no los necesitara, diciendo: “Perdón, acá hay de todos lados, o nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar al cielo o para el lado cuando toque a alguno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro”, cerró.