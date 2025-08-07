Equipo económico de Jara dice que programa no incluirá estatización del cobre y del litio

Luis Eduardo Escobar, integrante del equipo económico de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, aclaró que el nuevo programa de gobierno que se está elaborando no contempla la nacionalización del cobre ni del litio.

“Representa a 10 partidos políticos, no solo al Partido Comunista”, indicó, explicando que se trata de una etapa distinta a la de las primarias.

“La creación de este nuevo programa tiene que ver con esta nueva etapa en que ella representa y es la candidata de una coalición de 10 partidos. Los nuevos integrantes de esta campaña tienen que ponerse de acuerdo en un programa que va a ser distinto al que existía anteriormente”, señaló Escobar.

Consultado por el punto del programa de las primarias que hablaba de nacionalizar ambos metales, sostuvo: “En lo que estamos haciendo ahora no se ha tocado este tema” y aseguró que dicho punto corresponde a “otro programa, de otro grupo de gente”.

Estas declaraciones se dan tras la polémica que surgió cuando Jeannette Jara negó haber propuesto la estatización del cobre y del litio en el foro “El Futuro de la Minería en Chile”. En esa instancia, Jara sostuvo: “Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre: eso jamás se tocó”.

“Yo lamento cuando el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada, y un poco a la maleta también. La idea de este debate es hacer un debate de nivel, ¿no? No estar emplazándose unos a otros. Pero resulta que si no lo salgo a aclarar, luego quedan instalados como verdades y no son tales. Esa es la forma en que se ejercen algunos liderazgos”, agregó.

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, respondió citando el documento presentado ante el Servel, donde se lee: “Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre”.

A través de su cuenta de X, escribió: “La candidata del gobierno salió a ‘desmentir’ que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio”.