La disputa entre Jara y Kast por la nacionalización del cobre y el litio

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) fue acusada por José Antonio Kast (Partido Republicano) de desconocer una propuesta contenida en su programa de primarias respecto a la nacionalización del cobre y el litio.

El conflicto se originó en el foro “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por Ingeniería UC, donde participaron también Evelyn Matthei (UDI), Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL).

Durante su intervención, Jara afirmó: “Aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre, y eso jamás se tocó”, y agregó que “el debate obliga a tener que desmentir cosas que se tiran al aire (…). La idea es hacer un debate de nivel, ¿no?”.

Sin embargo, Kast respondió recordando que en el programa presentado por Jara ante el Servel para la primaria oficialista se indica: “Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre”.

El documento fue elaborado por Fernando Carmona (PC), jefe programático de su campaña. Tras el foro, Kast replicó en X: “La candidata del gobierno salió a ‘desmentir’ que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio. El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio”.

Al día siguiente, en el debate presidencial organizado por Enatrans 2025 y realizado en la Sofofa, Jara no se presentó, pese a haber confirmado su participación. Kast abrió su intervención con una crítica a su ausencia: “Para este debate y para los próximos debates es muy importante hablar con la verdad (…). Lo que uno no puede hacer es mentir”.

También cuestionó que Jara lo hubiera acusado de tergiversar la verdad, indicando: “Vamos a tener que estar revisando lo que ella escribe y lo que ella dice”.