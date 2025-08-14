Corte Suprema cierra capítulo del Caso Cascadas y absuelve a Julio Ponce Lerou de demandas de AFPs

Diez años después de que se iniciaran las acciones judiciales, la Corte Suprema puso fin a una de las aristas más relevantes del Caso Cascadas. El máximo tribunal confirmó el rechazo a las demandas presentadas en 2015 por las AFP Cuprum, Provida y Habitat, que buscaban una indemnización de perjuicios contra Julio Ponce Lerou, el socio de LarrainVial Leonidas Vial y otros ejecutivos, por operaciones bursátiles fraudulentas.

Tal como informó La Tercera, la Suprema ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y descartó que se hubieran acreditado los requisitos para establecer responsabilidad extracontractual o un daño efectivo a los fondos previsionales. Los tres fallos, aunque adaptados a las particularidades de cada causa, siguieron una línea jurídica similar basada en prescripción, ausencia de perjuicio y correcta valoración de pruebas.

Las resoluciones favorecen a Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y las sociedades de inversión involucradas. En el caso de Cuprum y Habitat, también fue absuelto Leonidas Vial. LarrainVial, en tanto, había quedado fuera del proceso en 2016 tras un acuerdo con las AFP.

El origen del Caso Cascadas se remonta a 2012, cuando la SVS, Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) acusó a Ponce y a otros ejecutivos de manipulación de mercado mediante transacciones ficticias entre sociedades controladas, inflando o reduciendo artificialmente el precio de acciones vinculadas a SQM. En 2014, la SVS impuso a Ponce una multa récord de 1,7 millones de UF, que posteriormente el Tribunal Constitucional redujo a un máximo de 75 mil UF.

En 2020, la Suprema confirmó la existencia de las infracciones detectadas por la SVS, pero mantuvo las rebajas ordenadas por el TC. Pese a esa validación de los hechos administrativos, las demandas civiles de las AFP no prosperaron. Con estos fallos, la justicia chilena cierra definitivamente las causas civiles contra Ponce Lerou y los demás demandados en esta arista del Caso Cascadas.