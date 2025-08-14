Kaiser inscribe candidatura presidencial, prometiendo mano dura en seguridad y migración

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser inscribió su candidatura presidencial para las elecciones del próximo 16 de noviembre.

“De la mano del entusiasmo de nuestra gente, pavimentamos el camino a un proyecto político que ofrece recuperar la seguridad, controlar la frontera, expulsar a cientos de miles de inmigrantes ilegales y transformar a Chile en el mejor país del mundo para formar una familia”, señaló Kaiser en las puertas del Servel.

Defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y seguidor del presidente estadounidense, Donald Trump, y del argentino, Javier Milei, Kaiser es partidario de bajar impuestos, reducir al mínimo el tamaño del Estado, endurecer las políticas migratorias y enfrentar la Agenda 2030 de la ONU y el llamado “wokismo”.

El mes pasado protagonizó una gran polémica cuando en una entrevista en el canal chileno Mega dijo que apoyaría un nuevo golpe de Estado y que proscribiría al Partido Comunista.

Kaiser irrumpió con fuerza en las encuestas a inicios de año, llegando a estar varias semanas en segundo lugar, por encima incluso del republicano José Antonio Kast, quien competirá por tercera vez por la Presidencia chilena.

Desde hace unos meses, sin embargo, ha ido perdiendo apoyo -hoy en día aparece en quinta posición, con entre un 4 % y un 5 %- y se especulaba con la posibilidad de que descartara su candidatura presidencial y se integrase en la de Kast, que hoy lidera todos lo sondeos.

El pasado enero, fundó el Partido Nacional Libertario con el que concurrirá a los comicios y competirá, además de contra Kast y Jara, contra la candidata de la derecha tradicional Evelyn Mathhei y el populista Franco Parisi, quienes tienen que inscribir sus candidaturas antes de la medianoche del lunes.