Paula Benavides es elegida por el Presidente Boric como nueva presidenta del CFA

La economista Paula Benavides fue escogida esta tarde por el Presidente Gabriel Boric como la próxima presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), cargo que ejercerá por tres años. Esto luego de que Jorge Rodríguez, actual presidente del ente, finalizara su periodo en mayo pasado.

El próximo martes 19 de agosto, Benavides presidirá la primera sesión del Consejo con ella al mando, el que además contará con Sebastián izquierdo como vicepresidente y Hermann González y Marcela Guzmán como consejeros.

En este último grupo se integrará también Joaquín Vial, quien fungirá como consejero hasta el 25 de julio de 2027 en reemplazo de Jeannette von Wolfersdorff ―quien dejó su puesto vacante en junio pasado tras ejercerlo desde 2022―, luego de que el Mandatario firmara su decreto de nombramiento y lo ingresara formalmente a Contraloría General de la República.

Una conocida en Teatinos 120

Con su nombramiento como presidenta, Benavides comienza su segundo periodo en el CFA: fue parte del primer grupo de consejeros en mayo de 2019 ―fecha de creación del organismo― hasta mayo de 2023, fecha en la que finalizó su período de cuatro años. En junio pasado fue nuevamente ratificada por el Senado como integrante por un periodo de cinco años, participando en la primera sesión como consejera el 11 de julio.

Benavides es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad Católica de Chile, donde también consiguió su magíster en Economía Aplicada. Actualmente se desempeña como académica de la Escuela de Gobierno de la misma casa de estudios.

Desde 1999, ha ejercido varios cargos en el Ministerio de Hacienda, donde destaca su aporte como coautora de la primera versión de la regla fiscal chilena en 2001. También fue responsable de crear el Departamento de Investigación y Estudios Actuariales de la Dirección de Presupuestos (Dipres), y trabajó como coordinadora de estudios en Hacienda entre 2014 y 2015.

Más recientemente, fue presidenta ejecutiva de Espacio Público (2022-2023), Consejera del Consejo Consultivo Previsional (2022-2025) y presidenta del Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud (2024-2025).