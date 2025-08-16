Matthei inscribe candidatura y encabeza presentación del pacto “Chile Grande y Unido”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, inscribió oficialmente este sábado su candidatura presidencial y acompañó a la UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos a presentar ante el Servicio Electoral (Servel) el pacto parlamentario denominado “Chile Grande y Unido”.

“Con enorme alegría y esperanza puedo decirles que hoy un mejor futuro comienza. Los partidos que me acompañan, conscientes de su responsabilidad histórica, espíritu democrático y profundo amor por Chile, han decidido formar la alianza política que cimentará el desarrollo de nuestra patria. Por eso le hemos puesto ‘Chile Grande y Unido’”, afirmó Matthei durante el acto, donde estuvo acompañada de los timoneles Gonzalo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Ximena Rincón (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos).

En la ocasión, la exalcaldesa de Providencia criticó duramente la gestión del gobierno, señalando que en la ciudadanía “muchos sienten incertidumbre, frustración, desamparo y enojo, y tienen razón”. Agregó que “quienes venían a refundarlo todo nos han entregado años de inseguridad, estancamiento económico, promesas vacías y sueños truncos”.

Respecto a sus prioridades, la abanderada opositora aseguró: “Vamos a enfrentar con valentía e inteligencia el mayor dolor de los chilenos: la delincuencia desatada. No lo haremos con improvisación y eslóganes vacíos, sino con planificación, tecnología, recursos y estrategia, para que el Estado recupere cada calle y cada barrio para las personas de bien”. En esa línea, sentenció que “el tiempo de la seguridad y de la responsabilidad institucional ha llegado”.

Matthei subrayó la relevancia de la unidad alcanzada por los partidos opositores, asegurando que “esta alianza asegura el mejor futuro para nuestro maravilloso país”.

Finalmente, destacó que “creemos en la fuerza de la unidad, en la seriedad para gobernar y en la capacidad de los chilenos y chilenas para volver a ponerse de pie y caminar juntos hacia el desarrollo”.