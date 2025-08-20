Encuentran quemado vehículo en Curacaví: se investiga si pertenece al hombre asesinado

En cuesta Lo Prado, en el límite entre Curacaví y Pudahuel, fue hallado completamente calcinado un vehículo que correspondería al de Michael Peñaloza Chávez, el hombre de 44 años asesinado ayer en su parcela tras ser atropellado con su propio auto por un grupo de delincuentes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los mismos sujetos que cometieron el crimen habrían abandonado el automóvil, un Dongfeng T5 Evo, durante la madrugada de este miércoles y luego le prendieron fuego. Un peatón alertó a Carabineros al ver que el móvil se incendiaba, lo que llevó a la intervención de bomberos y personal policial para controlar la situación.

Hasta el sitio del hallazgo llegó la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI, luego de que la Fiscalía Metropolitana Occidente decidiera reasignar la investigación a dicha unidad especializada. El objetivo es establecer si efectivamente se trata del vehículo de la víctima y levantar evidencia sobre la ruta de escape de los responsables.

El caso ha generado especial atención, luego de que se conociera que la madrugada del martes Peñaloza había llamado a Carabineros tras escuchar ruidos en su domicilio. Personal policial acudió, tomó la denuncia por robo frustrado y luego se retiró para atender otro procedimiento. Según relató el ministro de Seguridad, Luis Cordero, los delincuentes habrían permanecido en los alrededores para regresar horas más tarde, consumando el robo y asesinando al dueño de casa.

La víctima intentó frustrar el delito, pero fue embestida con su propio vehículo, que luego fue utilizado por los antisociales para derribar el portón de la parcela y huir.