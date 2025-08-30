Reo se da a la fuga en Arica tras arrebatar arma a gendarme y disparar dentro de hospital

Un intenso operativo de búsqueda realizan en conjunto Gendarmería de Chile y Carabineros, a raíz de la fuga de un reo que se encontraba en el Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé recibiendo atención psiquiátrica en el cuarto piso del recinto asistencial.

Si bien Gendarmería no ha confirmado hasta ahora la evasión, fuentes reservadas señalaron a El Mostrador que esta sí ocurrió e involucra al ciudadano peruano Luis Enrique Diego Loayza Rossel, de 27 años. El interno fue calificado como de alta peligrosidad por la policía uniformada.

La fuga ocurrió a las 09:48 horas de esta mañana, cuando el reo, que cumplía una condena dictada por el Juzgado de Garantía de Tocopilla, le arrebató el arma al gendarme Vicente Hernández y efectuó un disparo, sin lograr herir a su custodio. Sin embargo, la violenta situación facilitó que el interno huyera rápidamente del lugar.

El sujeto registra causas judiciales en los Juzgados de Garantía de Arica, Iquique, Alto Hospicio y Tocopilla, además de antecedentes por mal comportamiento en recintos penitenciarios de esas ciudades. Los procesos con condenas se refieren a delitos como receptación de vehículos motorizados, porte y consumo de drogas en la vía pública, y riña en la vía pública.

Hasta esta hora, las pesquisas se han concentrado en el sector céntrico de la ciudad, lo que ha generado gran inquietud en las redes sociales comunitarias, dado que un hecho de este tipo no se producía hace varios años.

Carabineros emitió una alerta para todos sus servicios, disponiendo patrullajes en las calles y controles en los terminales de buses nacional e internacional.