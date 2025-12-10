Paula Walker, experta en com. estratégica: si gana Kast “va a romper expectativas rapidamente”

La experta en comunicación estratégica Paula Walker analizó el desempeño de José Antonio Kast y Jeannette Jara tras el tenso debate presidencial de Anatel, marcado por interrupciones, recriminaciones y dificultades para establecer diálogos claros. En ese contexto, Walker puso el foco en un problema estructural de la candidatura del abanderado republicano: la falta de claridad sobre cómo implementará sus principales promesas.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, planteó que “la dificultad que tiene Kast es el cómo se hacen las cosas. No lo tiene resuelto”. En materia migratoria —uno de los ejes de su campaña— explicó que cuando habla de su dispositivo de cuenta regresiva y de “invitar a salir” a quienes están en situación irregular, “estamos hablando de 330.000 personas. No hay ninguna capacidad para mover 330.000 personas, ni siquiera en los primeros 100 días ni en los primeros dos años”.

Walker también apuntó a las inconsistencias del programa respecto de las 40 horas laborales. Recordó que la propuesta ha sido presentada y retirada desde distintos documentos y plataformas sin que Kast reconozca errores: “Tiene una confusión, un problema que está mal publicado en su página web (…) nunca es capaz de decir ‘eso es un error’”.

A su juicio, uno de los ejemplos más evidentes de falta de sustento técnico es la promesa de auditar “escritorio por escritorio” a los funcionarios públicos. “Hay una infantilización de las personas”, afirmó. “¿Quién podría creer que va a haber alguien que va a pasar escritorio por escritorio fiscalizando? (…) No hay ninguna posibilidad de que eso sea real”.

Para Walker, este conjunto de promesas imposibles de ejecutar generará un choque temprano entre expectativas y realidad: “Lo que le va a pasar si es que él llega a ser presidente es que va a romper expectativas rápidamente, muy prontamente, porque vamos a seguir teniendo las fronteras abiertas (…) y por supuesto no va a suceder que las personas salgan en masa, porque las personas tienen trabajo”.

Asimismo, advirtió sobre eventuales efectos en derechos básicos, al señalar que en un eventual gobierno de Kast “a los niños chilenos de padres extranjeros se les van a negar sus derechos básicos. O sea, si los llevas a un consultorio no los van a atender”.

“La gran pregunta será por cuánto gana Kast, si gana”

Walker también analizó el desempeño de Jeannette Jara, destacando que la candidata optó por una estrategia de confrontación que inauguró en el debate de la Archi y que se consolidó en Anatel. “Jara y su equipo eligieron una estrategia de la cual ya no puede salir, que es la confrontación”, afirmó.

La periodista explicó que esa táctica busca acortar la brecha con Kast, recordando diferencias históricas en segundas vueltas: Bachelet–Matthei (24 puntos), Piñera–Guillier (9 puntos) y Boric–Kast (11 puntos). “Ahí se justifica la estrategia de asalto”, precisó.

Durante el debate, Jara intentó instalar la idea de que Kast pierde la calma y evita responder preguntas. Walker contabilizó que, al menos en cinco ocasiones, la candidata le dijo: “tranquilízate, cálmate”. Sin embargo, consideró que ese estilo no es natural para ella: “No se le ve cómoda (…) el salto entre la primera y la segunda vuelta ha sido poco estético”.

La incógnita, concluyó, será la magnitud de la distancia entre ambos el próximo domingo: “Si gana Kast, la pregunta va a ser por cuánto le ganó a Jara. Y eso es súper importante para entender el escenario político que viene”.