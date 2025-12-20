Lo+leído
El documento de Giorgio Jackson tras la derrota de Jara: “Hay una necesaria autocrítica que hacer”
En un extenso documento interno, el exministro del Frente Amplio reflexionó sobre el estallido social, el proceso constitucional y los errores del gobierno de Boric, asumiendo responsabilidades políticas propias y de la coalición tras la derrota en el balotaje.
En un documento de 18 páginas que comenzó a circular en el oficialismo, el exministro y fundador del Frente Amplio, Giorgio Jackson, analiza el triunfo de José Antonio Kast y el cierre de un ciclo para el progresismo chileno. Con tono autocrítico, revisa errores desde el estallido social, el proceso constitucional y la gestión del gobierno de Gabriel Boric, deteniéndose en episodios como el caso Convenios y el caso Monsalve. Pese a ello, releva avances en pensiones, salario mínimo y jornada laboral, y plantea la necesidad de asumir una oposición firme, responsable y propositiva.Desarrollado por El Mostrador
- Documento interno y contexto político
Giorgio Jackson, exministro y fundador del Frente Amplio, difundió un documento de 18 páginas titulado “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?” en el que reflexiona sobre la derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial y la necesidad de una autocrítica profunda dentro del progresismo chileno.
- Autocrítica sobre procesos clave
Jackson sitúa parte del análisis en eventos políticos recientes: el estallido social de 2019, el proceso constitucional de 2022 y la gestión de diferentes episodios del gobierno de Gabriel Boric, señalando que estos marcaron negativamente la percepción ciudadana y contribuyeron al resultado electoral adverso.
- Errores gubernamentales identificados
Entre los errores que identifica, cita decisiones erráticas en la conformación de la coalición, su propio rol en la Segpres, el manejo de indultos, la frustrada visita a Temucuicui, la fallida compra de inmuebles y problemas en políticas como la tarifa eléctrica, así como casos específicos como Convenios y Monsalve.
- Reconocimiento de logros
A pesar del tono crítico, Jackson también destaca avances alcanzados bajo el gobierno de Boric, como el aumento de pensiones, el alza del salario mínimo, la jornada de 40 horas, la política de cuidados y otras reformas sociales, como parte de un balance equilibrado del periodo.
- Desafío futuro para la oposición
El exministro concluye que Chile entra en un nuevo ciclo político y llama a que el progresismo procese la derrota con humildad, evitando conflictos internos, y construya una oposición firme, responsable y propositiva sin renunciar a lo avanzado en los últimos cuatro años.
