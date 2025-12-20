Lo+leído
Muñeca Bielorrusa: esquirlas de cheques paquistaníes salpican a fiscal del Ministerio Público
Ángela Vivanco emitió cheques a contrabandistas de joyas, los cuales forman parte de la investigación por la trama bielorrusa. La exjueza asegura que no conoce a los beneficiarios, mientras la Fiscalía evalúa indagar el caso que salpica a Eduardo Baeza, el fiscal que llevó la causa originalmente.
La investigación sobre la trama de la "Muñeca Bielorrusa" reveló que Ángela Vivanco emitió en 2018 dos cheques a miembros de una banda paquistaní que contrabandeaba joyas desde el año 2016, caso que implicó coimas y un evidente perjuicio fiscal. Vivanco asegura que no conoce a quienes cobraron los cheques, mientras Fiscalía de Los Lagos evalúa indagar el nexo entre la exmagistrada y los contrabandistas, lo que podría salpicar al fiscal Eduardo Baeza, quien llevó el caso originalmente.
- Nueva arista en la “Muñeca Bielorrusa”
La investigación sobre la trama conocida como Muñeca Bielorrusa reveló que la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco emitió dos cheques en 2018 a ciudadanos paquistaníes vinculados a una banda de contrabandistas de joyas, lo que arma una nueva línea de indagación dentro del caso.
- Origen de los cheques y contexto del contrabando
Los cheques fueron girados durante la investigación por contrabando de joyas de plata ingresadas irregularmente a Chile desde 2016, en un caso donde Aduanas detectó evasión tributaria y sobornos a un funcionario para facilitar ese ingreso.
- Defensa de Vivanco y versión oficial
Vivanco afirmó que desconocía a los beneficiarios y sugirió que los cheques podrían corresponder a una compra navideña cuyos documentos luego habrían sido “factorizados”, es decir, utilizados por terceros con posterioridad.
- Posible implicancia del fiscal original
La Fiscalía de Los Lagos —que lidera la arista Muñeca Bielorrusa— no descarta investigar el nexo entre Vivanco y la banda paquistaní, lo cual podría salpicar al fiscal Eduardo Baeza, quien estuvo al frente de la indagatoria original por contrabando.
- Tensiones institucionales y nuevos interrogantes
El caso plantea dudas sobre por qué estos cheques no fueron objeto de una investigación penal en su momento y si la cercanía entre actores del caso —incluido el fiscal Baeza— pudo haber influido en decisiones procesales que hoy son cuestionadas.
