La Semana Política: el impacto regional tras la operación de EEUU en Venezuela

En un nuevo programa de La Semana Política, la abogada Teresa Zañartu y la politóloga Javiera Arce abordaron el impacto regional tras la captura de Nicolás Maduro, en el marco de la operación que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela durante la madrugada de este sábado.

Para Zañartu, la perpetuación del régimen venezolano “refleja el fracaso del derecho internacional como un mecanismo para resolver controversias”, donde la comunidad internacional fue incapaz de hacer algo frente al “robo de las elecciones” del 2024.

Asimismo, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán señaló que “la acción de Estados Unidos, especialmente con Trump, debiese preocupar a mucha gente, especialmente a los que estamos en su patio trasero. Porque no es que se haya justificado esta operación en la democracia y valores, sino que en economía y seguridad interior de Estados Unidos”.

Al respecto, preguntó “qué pasará, por ejemplo, cuando otros países impulsen políticas -incluso con instituciones sólidas, no como el caso de Venezuela- que vayan en contra de los intereses económicos de Estados Unidos. La Doctrina Monroe, que se refuerza con un documento que Trump había sacado hace poco, es algo que preocupa a cualquiera que valore la soberanía interior”, agregó.

Por su parte, Arce apuntó a las complejidades de la crisis para la región, a propósito de que en el discurso de Donald Trump “no se mencionó la normalización institucional, ni tampoco se habló de abrir las fronteras para que vuelvan los venezolanos”.

“Hay un problema con la migración ilegal y Kast se comprometió a sacarlos en sus primeros 90 días, el problema es quién los va a recibir. ¿Delcy Rodríguez va a colaborar con el corredor humanitario? (…) Este corredor de tránsito para la gente quizás lo va a poder hacer hasta Colombia, pero si no hay quien reciba a los migrantes tampoco va a poder avanzar, entonces hay que ir mirando con harto cuidado este hecho, porque puede enlodar la política migratoria de Kast. Hay factores geopolíticos muy complejos”, advirtió la cientista política.