Sustraen armas y municiones desde la PDI en Concepción: detective queda en prisión preventiva

Un grave episodio quedó al descubierto en dependencias del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, luego de que la PDI detectara la “ausencia” de ocho cadenas de custodia de evidencia que contenían seis armas de fuego y municiones de distintos calibres. El hallazgo se produjo durante una revisión de peritajes pendientes y tras una solicitud de la Fiscalía, lo que activó de inmediato las alertas internas.

Según informó la propia institución, el hecho fue comunicado al Ministerio Público, que abrió una investigación a cargo del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI. Las diligencias permitieron establecer la participación directa de un agente policial, quien fue detenido y formalizado por los delitos de hurto e infracción a la Ley de Control de Armas (N° 17.798), quedando en prisión preventiva por orden del Juzgado de Garantía de Concepción. Paralelamente, el funcionario fue desvinculado de manera inmediata y enfrenta un sumario administrativo.

El caso también golpeó a la cadena de mando. Mientras se desarrolla la investigación administrativa, la jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción fue suspendida de sus funciones, por su eventual responsabilidad en materia de control y supervisión.

Desde la PDI recalcaron que las diligencias continúan, con especial foco en la recuperación de las armas y municiones sustraídas, y subrayaron que la institución colaborará “con todas sus capacidades” con el Ministerio Público. En esa línea, destacaron que la actuación responde a una política de transparencia y al principio de objetividad, incluso cuando los involucrados pertenecen a sus propias filas.

“La PDI es enfática en señalar que cualquier conducta que transgreda la ética, los valores y la probidad funcionaria no tiene cabida”, concluye el comunicado, remarcando que se aplicarán las medidas más drásticas frente a quienes se aparten de la ley y de la doctrina institucional.