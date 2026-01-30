Tribunal despacha orden de detención contra Alberto Larraín por arista ProCultura del caso Convenios

La investigación penal por los convenios suscritos entre organismos públicos y fundaciones privadas dio este viernes un paso decisivo con el despacho de una orden de detención contra Alberto Larraín, cofundador de la Fundación ProCultura y principal rostro de la ONG en la arista más relevante del denominado caso Convenios en la Región Metropolitana.

Según informó La Tercera, la resolución fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien encabeza la indagatoria con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI). La orden apunta a asegurar la comparecencia de Larraín y avanzar en diligencias clave de una investigación que se ha mantenido bajo estricta reserva.

Junto a Larraín, el tribunal ordenó la detención de María Constanza Gómez, representante legal de ProCultura; María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de la fundación; Evelyn Magdaleno, exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional Metropolitano; y Gabriel Prado, pareja de Abusleme y excontratado del Gore RM para funciones de coordinación con la ONG.

De acuerdo con antecedentes del caso, las detenciones se enmarcan en la hebra vinculada al convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y ProCultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio “Quédate”. Esta línea investigativa se ha consolidado como el núcleo del caso, al involucrar recursos públicos del principal gobierno regional del país y a quienes tuvieron roles directos en la formulación, ejecución y supervisión del acuerdo.

La figura de Alberto Larraín resulta central para el Ministerio Público. Como cofundador y uno de los principales articuladores de ProCultura, su rol es considerado clave para esclarecer cómo se diseñaron los convenios, cómo se administraron los recursos y qué responsabilidades penales podrían derivarse de su ejecución.

La orden de detención marca un punto de inflexión en la causa, al situar por primera vez a Larraín y al núcleo directivo de la fundación frente a medidas coercitivas, en una investigación que ha tenido alto impacto político y administrativo. El avance del caso ProCultura es seguido de cerca por el mundo político, en un escenario donde el caso Convenios continúa tensionando al sistema de gobiernos regionales y a la relación del Estado con fundaciones privadas.