Analista Daniel Parodi y la situación de Perú: “la corrupción está en el Estado transversalmente”

Las elecciones presidenciales en Perú se desarrollan en un contexto marcado por denuncias de corrupción, desconfianza institucional y la creciente influencia de intereses ilícitos en la política.

Así lo planteó el analista político e historiador Daniel Parodi, quien sostuvo que una de las principales discusiones de la campaña ha sido la necesidad de recuperar el control del Estado frente a redes que lo habrían capturado.

“Algunas fuerzas políticas planteaban como su primer punto en la agenda (…) rescatar al Estado de una eventual coalición mafiosa que lo ha copado”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Según explicó, esa discusión surge a partir de la percepción de que diversas instituciones han sido permeadas por intereses ligados al crimen organizado.

En ese sentido, mencionó la influencia de actividades ilegales como la minería clandestina y el narcotráfico. “La corrupción está en el Estado transversalmente, vinculada con ciertos poderes específicos, como la minería ilegal que hace lobby entre congresistas, o el narcotráfico”, señaló.

El analista agregó que incluso sectores de la economía formal también ejercen presión política para favorecer sus intereses. “Eventualmente, la alta burguesía formal también tiene sus propios lobbies”, indicó.

Parodi sostuvo que este escenario ha generado un diagnóstico compartido por distintos sectores políticos: la necesidad de reconstruir las instituciones del Estado.

“Nos falta una clase política más independiente de todos estos sectores, una clase política profesional, doctrinal, ideologizada, que pueda contraponerse a estos intereses”, explicó.

A su juicio, más allá de las diferencias ideológicas entre los candidatos, el punto central del debate es la defensa del Estado como una institución orientada al bien común. “Eso es lo que está en juego en el Perú, sin duda”, afirmó.

Corrupción y crimen organizado

El analista explicó que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de Perú dentro de América Latina, pero advirtió que en el país ha adquirido características particularmente complejas por la relación entre política y economías ilegales.

“Corrupción existe en toda América Latina, el Perú no es una excepción”, señaló.

No obstante, sostuvo que existe preocupación por la eventual presencia de congresistas que mantienen vínculos con actividades ilícitas.

“Podría haber congresistas vinculados o contactados por sectores como el narcotráfico o la minería ilegal, que finalmente terminen legislando para ellos”, afirmó.

Según Parodi, algunas decisiones legislativas recientes han sido interpretadas por la oposición como favorables a estos intereses.

Entre ellas, mencionó normas que han prorrogado licencias para la minería ilegal o modificaciones legales que habrían reducido herramientas para perseguir organizaciones criminales. “Estamos afrontando una penetración de la política por una serie de intereses ilícitos”, advirtió.

En ese contexto, sostuvo que uno de los ejes de varias candidaturas ha sido precisamente recuperar la institucionalidad del Estado. “Por ese motivo, la bandera de varias postulaciones ha sido recuperar el Estado”, concluyó.