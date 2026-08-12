Con 56 organizaciones en el listado: comienza jornada de exposiciones ante el TC por Ley Miscelánea

Con la Fundación Libertad y Desarrollo como primer expositor comenzó este miércoles ante el Tribunal Constitucional (TC) el desfile de organizaciones interesadas en entregar sus argumentos sobre las disposiciones de la Ley Miscelánea que fueron impugnadas por parlamentarios de oposición.

La audiencia pública comenzó a las 9:00 horas y contempla la participación de 56 entidades que acreditaron representar un interés colectivo y contar con personalidad jurídica. Cada una dispone de un máximo de cinco minutos para presentar su posición ante el tribunal.

La convocatoria despertó un interés fuera de lo habitual. Inicialmente se registraron 88 inscripciones entre organizaciones y personas interesadas en intervenir, pero el TC resolvió limitar la participación a personas jurídicas.

Entre quienes quedaron habilitados aparecen organizaciones ambientalistas, sindicales, empresariales, indígenas, centros de pensamiento y entidades académicas. Libertad y Desarrollo abrió las exposiciones, seguida por ONG FIMA, Fundación Terram y Greenpeace Pacífico Sur.

También figuran la Asociación de la Industria del Salmón, el Consejo del Salmón, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Universidad del Desarrollo, el Centro de Estudios Públicos (CEP), Nodo XXI, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Sociedad Nacional de Agricultura y el Instituto Igualdad, entre otras organizaciones.

La audiencia fue organizada en tres bloques de una hora y media, separados por pausas de diez minutos. Los ministros del TC no formularán preguntas a los participantes y tampoco estarán permitidas las réplicas entre los distintos expositores. Además, no se exige la presencia permanente de todos los integrantes del tribunal ni un cuórum mínimo durante las presentaciones.

La instancia se produce después de que el TC acogiera a trámite y declarara admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados contra disposiciones de la denominada Ley Miscelánea. Las acciones fueron acumuladas bajo el rol 17828-26-CPT.

Las impugnaciones apuntan principalmente a normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones en materia ambiental, entre ellas el pago que realizaría el Estado frente a una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada.

La realización de una audiencia pública había sido solicitada por ONG FIMA. Su director ejecutivo, Ezio Costa, sostuvo que el objetivo era permitir que las organizaciones expusieran ante el tribunal los efectos que, a su juicio, podrían tener las normas cuestionadas.

“Hicimos esta solicitud de audiencia para que las organizaciones podamos representar frente al Tribunal Constitucional cómo las inconstitucionalidades de alguna de las normas van a redundar en afectaciones directas a los derechos de las personas y las comunidades”, señaló.

La audiencia de este miércoles constituye la antesala de la discusión jurídica que tendrá lugar el jueves 13 de agosto, cuando el tribunal escuche los alegatos de las partes involucradas en los tres requerimientos.

Por la oposición, la presentación estará encabezada por el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, mientras que la defensa de los artículos aprobados estará liderada por Arturo Fermandois. El Senado, en tanto, designó a la abogada y académica Catalina Salem para defender lo aprobado por la Cámara Alta.

Tras escuchar a las partes, el Pleno deberá entrar al análisis de fondo de los requerimientos. La declaración de admisibilidad realizada previamente no supone un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas, sino que permitió iniciar formalmente su revisión.

La resolución del tribunal mantiene pendiente el destino de las normas impugnadas y, mientras el TC no se pronuncie, el Ejecutivo deberá esperar antes de poder promulgar las disposiciones que permanecen bajo examen constitucional.

Las 56 organizaciones inscritas para exponer ante el TC son:

Fundación Libertad y Desarrollo.

ONG FIMA.

Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable (Fundación Terram).

Fundación Greenpeace Pacífico Sur.

Museo Botánico Quinta Rosa de Chiguayante.

Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.

Consejo del Salmón de Chile A.G.

Fundación Humedal Cerro Alegre de la comuna de San Antonio.

Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente.

Corporación Ngen de Quilicura.

Corporación ONG Sur Territoria.

Fundación para el Desarrollo Social.

Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile.

Agrupación Medio Ambiental Social por una Carretera Respetuosa.

Fundación Muza-Museo para la Naturaleza.

Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados.

Organización de Productores Orgánicos de Curacaví.

Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile.

Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile.

Asociación Indígena Consejo de Pueblo Atacameños.

Fundación Instituto de Estudios Laborales.

Comité Ambiental Comunal de Chonchi.

Corporación Coordinadora Nacional de Familiares de Usuarios y Amigos de Personas con Afecciones de Salud Mental.

Universidad del Desarrollo.

Centro de Estudios Públicos.

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

Coordinadora Ecológica de Casablanca.

Fundación Nodo XXI.

Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G.

Foro Indígena sobre Cambio Climático.

Asociación Cívica contra la Corrupción y Captura Estatal.

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.

Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud.

Asociación Nacional de Funcionarios de FONASA.

Fundación Constituyente XXI.

Sindicato de Profesores Profesionales de la Educación.

Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada.

Asociación Chilena de Desalación y Reuso A.G.

Programa de Reformas a la Justicia UC.

Asociación Chilena de Hidrógeno A.G.

Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del Hospital de Alto Hospicio.

Club Deportivo y Social Ronin Fight Club.

Confederación FENATS Nacional.

Confederación de Trabajadores del Cobre.

Fundación Rumbo Colectivo.

Federación de Sindicatos de Supervisores de Minería Privada.

Centro Cultural Creando Valle.

Fundación Yarur Bascuñán.

Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada.

Agrupación por un San Gregorio Sostenible.

Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan.

Sociedad Nacional de Agricultura.

Instituto Igualdad.

Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Laboratorios y Afines.

Club Deportivo Social y Cultural Ojos de Sal.

Sindicato del Trabajo Nº 1 del Instituto Bioquímico Beta.