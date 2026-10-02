Lácteos Matthei es prohibida por el Minsal tras reiteradas muestras positivas con listeria

La Seremi de Salud de la región del Biobío determinó prohibir temporalmente el funcionamiento de la planta procesadora de Lácteos Matthei en la comuna de Los Ángeles. La decisión se da luego de una inspección sanitaria en el lugar que arrojó presencia de listeria.

La inspección del pasado 16 de septiembre encendió la alerta sanitaria al detectar la presencia de la bacteria listeria en el lote 2262907 AM del queso mantecoso laminado de 250 g de la marca.

“Considerando diversos resultados positivos a Listeria monocytogenes en lotes específicos de quesos, como consecuencia de cuatro muestreos realizados en septiembre; debido a la naturaleza del agente involucrado, su capacidad de persistencia en ambientes de procesamiento de alimentos y la gravedad clínica que genera en grupos vulnerables, hemos determinado la prohibición de funcionamiento temporal respecto a la elaboración de la totalidad de los productos fabricados en planta, hasta lograr implementación de acciones correctivas por parte de la empresa”, declaró la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas.

Por lo tanto, los productos de la planta no serán comercializados y la empresa deberá dar un informe técnico integral para determinar el origen de la contaminación, causas que favorecieron su persistencia y medidas para evitar que vuelva a ocurrir la situación. Además, se exige ejecutar un programa intensivo de limpieza, nuevos muestreos, entre otros.

La bacteria Listeria es la causante principal de la enfermedad listeriosis, infección grave transmitida por alimentos. Los síntomas principales son fiebre, dolores musculares, náuseas y vómitos. Si se agrava, habrá dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, confusión y convulsiones si progresa a meningitis o septicemia.

En grupos de riesgo como embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, puede significar mayor gravedad. Se recomienda obtener atención médica para que no progrese la enfermedad.