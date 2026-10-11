Había solicitado indulto al Presidente Kast: Muere Aliste Vega, condenado por crimen de cabo Moyano

Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro y condenado por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, falleció este domingo a los 53 años mientras permanecía internado en el Hospital Penitenciario de Santiago, afectado por un cáncer en etapa terminal.

La información fue confirmada a Radio Bío Bío por fuentes conocedoras del caso, quienes señalaron que el exlautarista murió en el recinto hospitalario de Gendarmería, donde recibía atención médica debido al avanzado estado de su enfermedad.

Su fallecimiento ocurrió apenas seis días después de haber presentado una solicitud de indulto humanitario dirigida al Presidente José Antonio Kast, mediante la cual buscaba cumplir el tiempo restante de sus condenas en su domicilio, acompañado de su esposa e hijos.

Sin embargo, la petición no alcanzó a ser resuelta antes de su muerte. Según las mismas fuentes, el procedimiento se encontraba en una etapa de recopilación de antecedentes, que contemplaba solicitar informes a distintas instituciones para conformar la carpeta necesaria para evaluar el requerimiento.

El pasado 5 de octubre, Aliste Vega había ingresado ante el Ministerio de Justicia una solicitud de indulto particular, argumentando que padecía una enfermedad terminal y requería cuidados permanentes.

En la carta, reconocía la gravedad de los delitos por los que había sido condenado, aunque solicitaba al Mandatario considerar su deteriorado estado de salud.

“Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni restar importancia al sufrimiento de las víctimas y sus familias”, expresó.

Los antecedentes médicos acompañados al requerimiento daban cuenta de un cáncer avanzado con metástasis en los huesos de la pelvis, el hígado y ambos pulmones.

Un certificado médico emitido en julio estimaba entonces una expectativa de vida máxima de tres meses, mientras que otro informe, fechado en septiembre, advertía que existía riesgo de fallecimiento en un plazo de horas, días o semanas.

Ante ese diagnóstico, Aliste Vega solicitó que su caso fuera examinado con urgencia. “No es posible saber con certeza cuánto tiempo me queda. Por eso le ruego que esta solicitud sea examinada con urgencia”, escribió en su petición.

El objetivo principal del requerimiento era obtener la remisión del saldo de sus condenas. De manera subsidiaria, solicitaba su conmutación por una pena menos gravosa que le permitiera recibir cuidados paliativos en su hogar.

“Mi enfermedad ha limitado casi todo lo que puedo hacer, pero todavía puedo recibir y expresar afecto”, señaló en la carta dirigida al Presidente Kast.

La solicitud se presentó después de que su defensa intentara modificar judicialmente la forma de cumplimiento de la condena debido a su estado de salud.

El 2 de octubre, la Corte Suprema confirmó el rechazo de un recurso de amparo interpuesto en su favor, aunque la resolución contó con el voto disidente del ministro Jorge Zepeda.

El magistrado estuvo por acoger la acción para que se evaluara urgentemente una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena, considerando las condiciones médicas del condenado.

Aliste Vega cumplía penas que sumaban 42 años de presidio por distintos delitos vinculados con asaltos bancarios y el homicidio de un funcionario policial.

Uno de los hechos centrales de su condena fue el asalto al Banco Security, ocurrido el 18 de octubre de 2007 en calle Agustinas, en el centro de Santiago.

Durante la huida de los asaltantes fue asesinado el cabo de Carabineros Luis Moyano, crimen por el cual Aliste Vega fue condenado en 2014 a 18 años de presidio.

La sentencia también contempló 10 años de cárcel por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y otros 14 años por los asaltos a los bancos Security y Santander.

De esta manera, las condenas impuestas por la justicia sumaban 42 años de privación de libertad, que el exintegrante del Movimiento Lautaro continuaba cumpliendo cuando su estado de salud se agravó.

La petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia buscaba permitirle pasar sus últimos días junto a su familia, pero su fallecimiento se produjo mientras el Ejecutivo todavía recopilaba los antecedentes necesarios para evaluar la solicitud.

Se espera que Gendarmería entregue durante las próximas horas una comunicación oficial sobre las circunstancias de su muerte en el Hospital Penitenciario de Santiago.