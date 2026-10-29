Presupuesto de Quiroz blinda al INDH y frena intento oficialista de recortar sus recursos

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió una controversia dentro del oficialismo por el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según informó La Tercera, la propuesta contempla una protección presupuestaria que impediría al Congreso rebajar o rechazar los recursos destinados al organismo.

La situación contrasta con la ofensiva de parlamentarios oficialistas que buscan reducir drásticamente los fondos del instituto, en medio del debate sobre su continuidad y las modificaciones a sus atribuciones.

La discusión tiene una dimensión jurídica relevante: durante la tramitación presupuestaria, los parlamentarios pueden reducir gastos propuestos por el Ejecutivo, pero no aquellos establecidos por leyes permanentes.

La ofensiva oficialista contra el INDH

A fines de septiembre, los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Alejandra Valdebenito y Hotuiti Teao anunciaron una indicación para reducir a $1.000 el presupuesto del INDH.

Los parlamentarios justificaron su propuesta en cuestionamientos a la administración del organismo y condicionaron su financiamiento a una reforma de su gobernanza.

“Mientras eso no suceda, no corresponde asignar ningún peso para que siga funcionando”, sostuvieron los legisladores en una declaración conjunta. El debate se desarrolla mientras el Gobierno impulsa modificaciones a las facultades del instituto, entre ellas la eliminación de su atribución para presentar querellas criminales.