Cámara aprueba Presupuesto de Salud, refuerza Ley Ricarte Soto y frena recorte republicano

El Gobierno de José Antonio Kast consiguió un respiro en la discusión del Presupuesto 2027, pero no salió indemne. Tras los rechazos a Educación e Interior, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la partida de Salud por 82 votos a favor y 41 en contra, aunque la jornada dejó una nueva disputa constitucional, un recorte republicano frustrado y otro encontrón parlamentario.

El principal choque se produjo por la Ley Ricarte Soto. La Cámara aprobó, por 70 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones, una indicación del diputado Carlos Carvajal (PPD) para aumentar los recursos destinados a diagnósticos y tratamientos de alto costo.

La decisión provocó la reacción del Ejecutivo. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, formuló una reserva de constitucionalidad, debido a las restricciones que tiene el Congreso para aumentar el gasto público.

La controversia surgió en una de las partidas más disputadas del proyecto, que acumuló 245 indicaciones, la mayor cantidad de toda la discusión presupuestaria.

Otro punto de tensión estuvo en la Atención Primaria de Salud (APS), cuyos recursos habían sido rechazados durante la Comisión Mixta. Esta vez, el Gobierno consiguió aprobar los gastos variables del programa por 69 votos a favor y 63 en contra.

Sin embargo, los gremios sanitarios mantienen sus reparos por el congelamiento del aporte per cápita y los cambios en el financiamiento de los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria (PRAPS).

“Hoy tenemos un per cápita congelado”, cuestionó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, quien acusó a la ministra de Salud, May Chomali, de avanzar hacia un desmantelamiento de la salud pública.

Otro recorte a luca que no prosperó

El Partido Republicano también sufrió una derrota durante la jornada. Sus diputados intentaron reducir a apenas $1.000 las asignaciones del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas en todas las regiones.

El jefe de bancada, Benjamín Moreno, solicitó votar conjuntamente las indicaciones, pero la propuesta fue rechazada por 85 votos en contra, 40 a favor y cuatro abstenciones.

El resultado frenó un nuevo intento de reducción presupuestaria impulsado por parlamentarios republicanos, después de las controvertidas indicaciones que buscaron dejar con financiamiento simbólico a instituciones vinculadas con la memoria histórica.

La Cámara también aprobó disposiciones para priorizar la continuidad de prestaciones destinadas a personas autistas, autorizar inversiones de hasta $6.200 millones en equipamiento e infraestructura del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y promover la disponibilidad de al menos una cámara hiperbárica operativa por región.

Además, se aprobaron indicaciones para financiar iniciativas sanitarias en Tarapacá, entre ellas personal para el Hospital de Alto Hospicio y becas de especialización médica. Estas propuestas también recibieron reservas de constitucionalidad del Ejecutivo.

Nuevo encontrón en la Cámara

La jornada tampoco estuvo libre de polémicas. El diputado republicano Cristián Araya acusó a sectores opositores de utilizar políticamente el sufrimiento de los pacientes con cáncer.

“Quienes convierten este sufrimiento en un arma política son verdaderos especuladores del dolor, mercaderes de la angustia y carroñeros de la desgracia”, lanzó.

Sus palabras provocaron la reacción de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), quien censuró las expresiones y calificó lo ocurrido como “una vergüenza”.

El enfrentamiento obligó a suspender temporalmente la sesión, un día después de que la diputada republicana Javiera Rodríguez acusara a la oposición de hacer un negocio con los derechos humanos, episodio que motivó una denuncia del Partido Comunista ante la Comisión de Ética.

Así, Kast consiguió salvar la partida de Salud, pero la discusión dejó nuevas diferencias sobre el financiamiento sanitario, indicaciones cuestionadas constitucionalmente y otro recorte republicano que no logró prosperar.