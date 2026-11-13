Transportistas levantan paro en Ruta 68 tras ultimátum del Gobierno: “Ya era insostenible”

Los transportistas que mantenían una movilización en la Ruta 68, a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel, anunciaron este viernes el término de la protesta tras el ultimátum del Gobierno, que ordenó a Carabineros despejar las carreteras donde persistieran las manifestaciones.

La decisión se produjo en medio de las protestas nacionales contra el alza de los combustibles, el impuesto específico y las tarifas de TAG y peajes. Según informó BioBioChile, los manifestantes permanecían durante la jornada en la berma de la carretera, sin bloquear las pistas de circulación.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, había advertido que las movilizaciones no podían impedir el libre tránsito y confirmó el despliegue policial para despejar las vías.

“El Gobierno dialogó y llegó a acuerdos, pero el derecho a manifestarse no puede implicar trastornos para el resto de la población o impedir el libre tránsito”, sostuvo el secretario de Estado, quien enfatizó que “Carabineros está actuando, para hacer cumplir la ley de tránsito”.

Transportistas: “Ya era insostenible”

El vocero de los manifestantes, Cristián Hernández, reconoció que la decisión fue difícil y manifestó su frustración por tener que abandonar la protesta sin estar conformes con los resultados de las negociaciones.

“Ha costado tomar la decisión. Estamos supertristes igual, porque tratamos de luchar hasta el final”, señaló el dirigente, quien explicó que continuaron movilizados para representar también a taxistas, conductores de colectivos y otros usuarios afectados por los precios de los combustibles.

Hernández sostuvo que la presencia de efectivos policiales y la advertencia de infracciones hicieron inviable mantener la manifestación.

“Es netamente por un tema de seguridad, porque ya no podemos bloquear una pista, porque se nos van a cursar infracciones”, explicó. Agregó que no estaban dispuestos a exponer a los participantes a accidentes.

El dirigente también destacó que la protesta en ese sector se había desarrollado sin incidentes y que la comunicación con Carabineros fue cordial.

“Les pedimos disculpas, pero ya no da más, ya era insostenible, la gente no ha llegado a su casa en cinco días”, afirmó Hernández.

Con el anuncio, los transportistas iniciaron el retiro de sus equipos y vehículos desde la Ruta 68, poniendo fin a uno de los puntos de movilización que persistían tras las negociaciones entre el Ejecutivo y representantes del sector.