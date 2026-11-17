El Senado comenzó este martes a despachar las primeras partidas del Presupuesto 2027, en una jornada marcada por las negociaciones del Gobierno para recuperar los recursos rechazados durante el paso del proyecto por la Cámara de Diputados.

En el primer tramo de votaciones, la Sala aprobó los presupuestos de Presidencia de la República (39 votos a favor y uno en contra), Congreso Nacional (35 a favor), Poder Judicial (38 a favor), Bienes Nacionales (36 a favor), Relaciones Exteriores (35 a favor), Secretaría General de la Presidencia (36 a favor) y Deporte (25 a favor, uno en contra y seis abstenciones).

Entre las modificaciones aprobadas destaca la incorporación de $3.500 millones adicionales para inversión y tecnología de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Durante el debate, la senadora Yasna Provoste (DC) advirtió sobre los problemas de ejecución presupuestaria del organismo.

En el Congreso Nacional, en tanto, se aprobó la reposición de las asignaciones para expresidentes de la República, mientras que en Bienes Nacionales se respaldó una indicación para permitir el uso habitacional de terrenos destinados a caletas, pese a la reserva de constitucionalidad presentada por el Ejecutivo.

También hubo recursos adicionales para la promoción de exportaciones de pisco y vino, por $917 millones y US$150 mil, además de la restitución de $46 millones para el Instituto Chileno de Campos de Hielo Sur.

En Deporte, se repusieron gastos variables del Instituto Nacional de Deportes y se aprobaron $100 millones para la Asociación de Guías y Scouts de Chile.

La jornada también dejó cambios en materia de fiscalización: en Presidencia se eliminó una obligación específica de informar reuniones y audiencias del Ejecutivo, mientras que en Segpres se suprimió una glosa sobre solicitudes de información parlamentaria pendientes de respuesta.

La discusión continuará con otras partidas, entre ellas gobiernos regionales, Salud, Trabajo y el Servicio Electoral, mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, busca destrabar los principales conflictos pendientes.

El proyecto llegó al Senado con siete partidas rechazadas: Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno, Minería, Mujer, Culturas y Ciencia. A ellas se suman las controversias sobre la autorización de endeudamiento y los recursos para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), cuya ausencia provocó críticas y amenazas de acusación constitucional contra Quiroz durante el inicio del debate.

Así, aunque el Ejecutivo consiguió sacar adelante las primeras partidas, las negociaciones más complejas siguen pendientes en la Cámara Alta.