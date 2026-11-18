Carabineros de Chile salió a responder al informe de la Contraloría General de la República que detectó a cientos de funcionarios con condenas por crímenes o simples delitos que continuaban registrados en la Administración del Estado. La institución policial cuestionó la cifra que le atribuyó el organismo fiscalizador y aseguró que las personas identificadas ya fueron desvinculadas, se encuentran en retiro absoluto o mantienen procesos de salida y suspensión del empleo.

La respuesta se produjo luego de que el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, emitido el 17 de noviembre, identificara a 315 trabajadores del Estado con antecedentes de condenas judiciales, quienes acumulaban un total de 317 registros de condena.

Según el informe, Carabineros encabezaba la nómina de instituciones involucradas, con 84 funcionarios, seguido por el Ejército, con 22; la Armada, con ocho; y la Fuerza Aérea, con cinco.

Sin embargo, la policía uniformada cuestionó los datos atribuidos a sus filas y sostuvo que la cantidad de casos correspondientes a la institución es menor.

“Al respecto Carabineros de Chile aclara que, del total de casos identificados, 74 corresponden a funcionarios de la Institución y no 84 como señala el referido informe”, indicó mediante una declaración.

De esta manera, Carabineros estableció una diferencia de diez personas respecto de la cifra consignada por Contraloría.

La institución también rechazó que los involucrados continúen desempeñando funciones en sus filas, aunque su explicación incluyó situaciones administrativas distintas.

“Además, precisa que estas personas ya no pertenecen a Carabineros de Chile, por encontrarse en situación de retiro absoluto, haber sido desvinculadas de la Institución o mantener en trámite su proceso de retiro y/o suspendido del empleo, a contar del año 2019 en adelante”, sostuvo.

La declaración no especificó cuántas personas se encuentran en cada una de esas situaciones ni detalló cuántos procesos de retiro siguen pendientes.

El pronunciamiento surge después de que El Mostrador informara sobre los resultados del informe de Contraloría, que detectó irregularidades relacionadas con la permanencia de trabajadores condenados en distintas instituciones públicas.

Del total de 315 funcionarios identificados por el organismo fiscalizador, 166 pertenecían al Gobierno central y 149 a administraciones locales.

El informe también estableció que 73 condenas correspondían a crímenes y 244 a simples delitos. De estas últimas y las restantes sentencias, 41 estaban relacionadas con delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus cargos.

A partir de esos antecedentes, Contraloría instruyó a los organismos involucrados iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas y revisar el cumplimiento de las inhabilidades establecidas en la legislación.

El organismo recordó que el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575 establece restricciones para el ejercicio de cargos públicos por parte de personas condenadas por crímenes o simples delitos, considerando las excepciones previstas en la normativa.

Asimismo, señaló que cuando se configura una inhabilidad sobreviniente, los funcionarios deben informar su situación a sus superiores y cumplir las obligaciones legales correspondientes.

El informe fue elaborado mediante el cruce de información del Registro Civil, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER), utilizando antecedentes vigentes a junio de 2026.

Contraloría también precisó que los datos de vinculación laboral son informados por las propias instituciones, por lo que una persona puede continuar figurando como vigente mientras no se tramite o registre formalmente su cese.

Este último antecedente resulta relevante para la discrepancia planteada por Carabineros, aunque la declaración institucional no establece si la diferencia de diez casos obedece a problemas de actualización de registros u otros factores.

La publicación del informe también generó reacciones parlamentarias. Los diputados Carlo Arqueros, del Partido Republicano, y Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario, cuestionaron los mecanismos de control y solicitaron medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa.

En su respuesta, Carabineros reiteró su disposición a adoptar las acciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

“Carabineros de Chile reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública, adoptando las medidas que correspondan conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”, concluyó.