El Presidente José Antonio Kast volvió a poner los 100 días en el centro de su discurso. Tras regresar de una gira de nueve días por Asia, el Mandatario encabezó este lunes su décimo consejo de gabinete en La Moneda y anunció una nueva cuenta regresiva de 100 días, esta vez con miras al 11 de marzo de 2027, cuando se cumplirá el primer aniversario de su administración.

El anuncio se produjo en medio de las tensiones que enfrentan los ministros de Justicia, Fernando Rabat; de Salud, May Chomali; y de Hacienda, Jorge Quiroz. Sin embargo, Kast evitó profundizar en esas controversias y centró su declaración de 12 minutos en las prioridades que pretende impulsar durante los próximos meses.

“El día lunes comienza a correr un plazo, que son los 100 días que tiene el gobierno para llegar al 11 de marzo. Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo”, señaló, acompañado por sus ministros.

El jefe de Estado explicó que el próximo 11 de marzo realizará una rendición de cuentas sobre su primer año de gestión, distinta de la Cuenta Pública que los presidentes presentan anualmente ante el Congreso el 1 de junio.

“Vamos a rendir cuenta de un año de gobierno y vamos a ir mostrando paso a paso los logros que se han obtenido en este año de trabajo”, sostuvo.

En materia económica, Kast anunció que buscará acelerar la ejecución de obras contempladas en el programa “Chile Despega” y reforzar las iniciativas destinadas a enfrentar el desempleo.

“Estos 100 días solo vamos a redoblar nuestros esfuerzos. Primero, en materia de trabajo, vamos a ir acelerando aún más el tema de la ejecución de obras que señalamos cuando planteamos el ‘Chile Despega’. Vamos a poner más fuerza en lo que es el modo empleo, que también está funcionando”, afirmó.

El Mandatario también defendió las medidas adoptadas por su administración en materia energética, destacando la reducción de las cuentas de electricidad y la aprobación legislativa de un mecanismo para estabilizar los precios de los combustibles durante tres meses.

En seguridad, aseguró que continuará reforzando el control de las calles, las cárceles y las fronteras. Asimismo, manifestó su expectativa de que durante esta semana concluya la discusión del Presupuesto 2027.

Kast reconoció que el desempleo sigue siendo un problema pendiente y que existen controversias políticas en torno a su administración, pero descartó que estas modifiquen el rumbo del Ejecutivo.

“¿Nos queda todavía el tema del desempleo? Sí. ¿Hay ruidos políticos en el ambiente? Sí, pero no nos vamos a desenfocar de nuestro objetivo por los ruidos políticos que puedan existir”, afirmó.

También admitió que el Gobierno observa los resultados de las encuestas, aunque sostuvo que estos no determinan sus decisiones.

“¿Miramos las encuestas? Obviamente miramos las encuestas. ¿Define nuestro actuar? No lo han definido jamás”, aseguró.

Finalmente, el Presidente insistió en que el 11 de marzo será la fecha para presentar un balance de su gestión y evaluar los resultados de las medidas impulsadas durante su primer año.

“Vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas”, concluyó.

No es la primera vez que Kast recurre a un plazo de 100 días para fijar las prioridades de su administración. Al asumir el 11 de marzo, el Mandatario estableció un primer período de 100 días para avanzar en las medidas de su denominado “Gobierno de emergencia”. Ahora, a más de ocho meses de llegar a La Moneda, vuelve a utilizar la misma fórmula, esta vez con el objetivo de presentar un balance de su primer año de gestión.