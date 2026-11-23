El Partido Nacional Libertario (PNL) decidió dar libertad de acción a sus ocho diputados para votar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, abriendo un nuevo foco de incertidumbre para La Moneda, que busca alinear al oficialismo para rechazar el libelo. A ello se suma la indefinición del Partido de la Gente (PDG), cuyos votos pueden resultar decisivos.

“El Gobierno frecuentemente asume cosas que ni siquiera nos preguntan”, advirtió el diputado Pier Karlezi, quien aseguró que todavía no tiene formada una opinión definitiva y que esperará los antecedentes de la comisión revisora, las respuestas del ministro y los fundamentos jurídicos y constitucionales antes de resolver.

“Si nosotros llegamos a la convicción de que esta acusación se debe rechazar, se rechaza, y si llegamos a la convicción de que tiene que ser aprobada, la vamos a aprobar”, sostuvo el parlamentario, enfatizando que “no nos pueden exigir nada” y que cada legislador votará en conciencia.

Karlezi también descartó que las tensiones del PNL con el Gobierno por la controversia sobre hormonización de menores condicionen su postura frente a Rabat. “Lo de la ministra Chomalí es un caso aparte, totalmente aparte, no interfiere en nada en nuestra decisión”, afirmó, aunque insistió en que la titular de Salud debe reconocer un acuerdo que, según aseguró, no llegó a formalizarse.

Por su parte, el diputado libertario Germán Verdugo, integrante de la comisión revisora, cuestionó el desarrollo de la primera jornada y acusó un sesgo ideológico en la instancia. Aunque reconoció que se cumplió el objetivo de escuchar a los invitados, expresó dudas sobre la imparcialidad con que se evaluarán los antecedentes. “Estábamos en minoría, así es que ustedes comprenderán que hay una visión ideológica respecto del tema”, sostuvo. Consultado sobre si quedó satisfecho con la sesión, respondió: “Lamentablemente no”.

PDG también mantiene en suspenso sus votos

La incertidumbre se extiende al Partido de la Gente (PDG), cuyos 14 diputados todavía no han fijado una posición común. Aunque Pamela Jiles ha asegurado que al menos 12 integrantes de la bancada se inclinan por aprobar la acusación, su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, ha insistido en que deben analizar los antecedentes y la defensa del ministro antes de resolver, sin descartar la libertad de acción.

Así, mientras la UDI ha comprometido su rechazo al libelo, La Moneda enfrenta un escenario abierto tanto entre los libertarios como en el PDG, en medio de las gestiones del Ejecutivo para asegurar la continuidad de Rabat.

La acusación constitucional, presentada por las rebajas de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad, deberá ser informada por la comisión revisora antes de llegar a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde su votación se proyecta para el lunes 30 de noviembre.