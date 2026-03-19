“El puto sistema”: la frase con que el ministro de Hacienda ingresa a la Real Academia Española

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales desde que ofreció un punto de prensa, acompañado por el Presidente José Antonio Kast, en Lirquén, región de Los Ríos.

Mientras explicaba la situación del precio del crudo, que se ha disparado hasta los US$103 el barril producto de la guerra en Irán, el ministro —ante la atenta mirada del Presidente Kast— se despachó una frasecita que ya quisiera tener en su almanaque la Real Academia Española (RAE).

“Estamos enfrentando una situación internacional compleja y mucha gente va a requerir ayuda. Hoy día con el puto sistema de estabilización de precios del petróleo…”. No cabe duda de que el mecanismo que suaviza las alzas y bajas del precio de las bencinas, diésel y otros combustibles, para evitar cambios bruscos en el bolsillo de las personas, es un sistema que no le gusta. Y que, por lo mismo, es muy probable que pronto lo intervengan.

Más allá de la decisión política y del impacto que pueda acarrear para la clase media, lo cierto es que su licencia lingüística ha desatado un enorme caudal de memes en Chile.

En otro contexto, el ministro de Hacienda volvió a ser tema de conversación esta mañana. Esta vez, los comentarios han estado circunscritos al círculo cerrado de economistas de Sanhattan.

Tras concluir su exposición en el Seminario Económico 2026, organizado por el Diario Financiero, varios economistas jóvenes que presenciaron el seminario se vieron sorprendidos por la poca profundidad de la presentación, así como por las formas. Los comentarios más sutiles fueron: