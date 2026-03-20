¿Te asustó el ruido? FACH explica sobrevuelo y fuerte sonido en distintos sectores de Santiago

Si hoy pensaste “¿qué fue ese estruendo?” y miraste al cielo con cara de alerta, a eso de las once de la mañana, no fuiste el único. En distintos puntos de Santiago, el paso de aviones militares hizo temblar ventanas, disparó teorías en redes sociales y dejó a más de alguno con la ceja levantada. Pero calma: no era emergencia, era ensayo.

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) salió rápido a bajar la ansiedad colectiva y explicó que todo corresponde a vuelos de entrenamiento programados. ¿La razón? Afinar motores —literalmente— para su aniversario número 96, en el marco del llamado Mes del Aire y del Espacio.

Y sí, lo que viene explica el “show” de estos días: la actividad principal está fijada para el 21 de marzo, así que las prácticas se han intensificado. ¿Qué implica eso? Vuelos coordinados, a baja altura y justo sobre la capital.

Este sábado 21 de marzo conmemoramos los #96AñosFACH 🇨🇱 Acompáñanos y sigue la ceremonia desde las 11 de la mañana por las pantallas de TVN y YouTube (Canal FACH) 📺💻 #EnLaRutaDeLos100AñosFACH#MesDelAireYDelEspacio pic.twitter.com/FuTmtLvZQ0 — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) March 20, 2026

Ahora bien, el volumen depende de varios factores bastante terrenales. Por ejemplo, según explican expertos, el clima juega un rol clave: con viento, el sonido se dispersa y se siente menos agresivo. En este caso, las nubes influyen: dependiendo de su altura y grosor, pueden hacer que el sonido “rebote” hacia el suelo y se escuche más fuerte de lo normal.

Más detalles del evento aquí.