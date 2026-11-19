Rodríguez, de 51 años, fue atacado alrededor de las 15:20 hora local en medio de un intenso tráfico en una carretera principal a las afueras de la capital, San José, informó la Cruz Roja local.

Se trata del primer asesinato de un periodista en Costa Rica en los últimos 25 años, en medio del recrudecimiento de la violencia vinculada al tráfico de drogas, según reportó la agencia de noticias Reuters.

Durante años, Costa Rica fue considerada como una de las democracias más pacíficas y estables de Centroamérica.

La presidenta del país, Laura Fernández, condenó el ataque en un mensaje en video.

“Me llena de indignación y repudio el cobarde asesinato del comunicador Camilo Rodríguez”, dijo la mandataria.

“Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión”, añadió.

“Una señal que no podemos tolerar”

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, declaró que los investigadores encontraron múltiples impactos de bala y que la escena del crimen se asemejaba a un asesinato por encargo, probablemente relacionado con acusaciones publicadas por Rodríguez.

“Sabemos que era un comunicador y señalaba personas por posibles vínculos con el narcotráfico”, le dijo Díaz al medio local Extra Noticias.

“Callar a una persona que hace denuncias por narcotráfico o corrupción, en este caso un comunicador, es una señal que no podemos tolerar en una sociedad democrática”, añadió el funcionario.

Díaz confirmó que el periodista había denunciado amenazas anteriormente, pero precisó que rechazó acogerse al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía.

Rodríguez se habría negado a dejar de publicar sus denuncias en redes sociales, tal como lo establecen los requisitos del programa de protección.

El video del asesinato

Medios costarricenses publicaron videos de una cámara de seguridad en los que se ve a un motorizado con un acompañante cuando se acercan al auto de Rodríguez mientras conducía por la carretera de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, sobre la ruta 32, a las afueras de San José.

Los motorizados habrían disparado contra Rodríguez por la ventana izquierda y derecha del vehículo.

El subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, confirmó la autenticidad de las imágenes y dio detalles sobre el crimen.

“Tenemos aquí el perfil de dos sicarios en motocicleta, que ya tenían información del vehículo en el que viajaba la víctima”, aseguró Muñoz en el canal de YouTube del OIJ.

“Los sujetos primero le disparan desde el lado izquierdo del vehículo. Y para asegurar el resultado, en este caso la muerte de la persona, incluso dan la vuelta, se posicionan por la puerta del acompañante, los vidrios del vehículo estaban abiertos, e inmediatamente disparan nuevamente contra Rodríguez”.

“Mi lucha contra el narco”

En sus cuentas de redes sociales, Rodríguez señaló que recibió varias amenazas de muerte, por lo que decidió enviar las pruebas de sus investigaciones a otros medios internacionales.

“Por mi lucha contra el narco y por la gran cantidad de amenazas de muerte que he recibido en las últimas semanas y de manera mucho más fuerte en las últimas horas, he tenido que salir corriendo a buscar cinco discos duros”, dijo Rodríguez en un video de TikTok.

“De manera que, si me pasara algo, si me matan, si ocurre algo con mi integridad física por mis denuncias contra el narco, esté toda la información en buen resguardo fuera del país”, manifestó.

Rodríguez aseguró que había enviado los discos duros a medios en Argentina, Uruguay, Miami y Los Ángeles, así como a un expolicía costarricense que ahora vive en Estados Unidos.

El caso de Parmenio Medina

En ese mismo video, Rodríguez afirmó que lo llamaban “Carmenio”, una combinación de su nombre con el de Parmenio Medina, un periodista que fue asesinado en Costa Rica en 2001.

Medina, quien también hacía denuncias de corrupción en su programa radial “La Patada”, fue asesinado a tiros a 50 metros del lugar donde murió Rodríguez, en la carretera de Santo Domingo de Heredia.

“Parmenio Medina es una figura fundamental de la historia del periodismo de Costa Rica y yo no me quiero poner al lado de él porque no me corresponde”, expresó Rodríguez en sus redes sociales.

El empresario Omar Chaves Mora fue condenado a 35 años de prisión en 2003 por ordenar el asesinato de Medina, pena que pasó a cumplir en casa por cárcel con una tobillera desde 2019, reportó el portal local La Teja.

La tasa de homicidios en Costa Rica se duplicó entre 2013 y 2023. Desde entonces, solo ha disminuido ligeramente.