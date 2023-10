“A favor”: Matthei se rinde ante el bullying

¡Hola, bienvenidos los días libres antes de comenzar la última recta hacia fin de año! Esta semana la coalición oficialista se enfrentó por situaciones complejas que afectan a los ministerios de Salud y Educación. Contamos las rivalidades que hay detrás de estos conflictos.

Y finalmente la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció que votará “A favor”, aunque no parece muy convencida. Hoy te cuento toda la trastienda.

Prepárense, porque Republicanos lanza esta semana gran campaña para lograr la aprobación del nuevo texto constitucional. El empresariado está jugado por el “A favor”; no les vaya a pasar lo mismo que al Gobierno de Boric cuando se la jugó por el “Apruebo”.

La Moneda contra los medios. Y el tema está desatado, al Presidente Gabriel Boric no le gusta cómo están informando los medios de comunicación las noticias. En un reservado desayuno con el sector privado, un diputado oficialista identificó los cinco enemigos del Gobierno, todos medios de comunicación. Es una receta conocida: Trump, Kirchner, Lula y Maduro la aplican.

El PS, en tanto, tuvo su Congreso Generalcon un liderazgo indiscutido de su presidenta, dejando atrás un largo período de conflictos y rencillas internas. El tema fue qué hacer con el Frente Amplio y el PC.

Y en nuestro bonus track: el senador Francisco Huenchumilla responde a las críticas que hicimos la semana pasada a la Comisión para la Paz y el Entendimiento, instancia liderada por él y Alfredo Moreno. Además, conversaciones de pasillo sobre la política criolla y dos recomendaciones para entender el quilombo argentino.

POR QUÉ EVELYN MATTHEI VOTA “A FAVOR”

A contracorriente pero meditado. No fue cómodo para la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunciar su opción por el “A favor” el miércoles pasado. En conversación con ella después del anuncio, me insistió en que la decisión la tomó sola, luego de leer en detalle la propuesta de Constitución y conversar con varios especialistas. Los que conocen la cocina de la derecha dicen que un factor clave fue la presión de la UDI y los republicanos.

Republicanos contentos.El presidente de la colectividad, Arturo Squella, colocó inmediatamente en la red social X: “La decisión de @EvelynMattheide sumarse a la propuesta constitucional es una gran noticia para Chile y un apoyo fundamental para ganar en diciembre”. Las palabras de la popular alcaldesa cerraban el círculo y ponían a toda la derecha por el “A favor”.

Listo el acuerdo para municipales. En Republicanos me reconocieron que el apoyo de Chile Vamos limpia el camino para el fair play en las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales: “Todo este trabajo en conjunto que hemos logrado en el Consejo Constitucional genera buena disposición para un acuerdo en las municipales y no vamos a tener candidaturas duplicadas que permitan que gane la izquierda”. Esto terminaría con la habitual estrategia republicana de competirle por fuera a Chile Vamos.

“Somos muy buenos haciendo campañas”, me han insistido hace semanas los republicanos. El lunes comienza públicamente la promoción del “A favor” concentrada en lo digital y redes sociales, además de la franja de televisión y mucho trabajo territorial. Kast lleva un mes viajando por Chile, realizando “campaña informativa”.

Republicanos tiene avisos para votantes de centroizquierda y otros para electores de centroderecha. El objetivo es “que las personas que todavía no están a favor y han puesto el foco en lo que no les gusta, tengan una foto completa que les permita darse cuenta de que esta Constitución es mucho mejor que la actual”, me dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

El equipo creativo tomó la decisión de que los presidenciables no sean rostros de la campaña. No está planificado pedirle a Evelyn Matthei ser protagonista de la franja, tampoco a José Antonio Kast.

BORIC Y WINTER A LO KIRCHNER: SE VAN CONTRA LOS MEDIOS

Libertad de prensa. El repentino fin del programa de discusión política Sin Filtros produjo una serie de comentarios en redes sociales y sus participantes, insinuando que terminó abruptamente porque hubo una llamada desde La Moneda. El programa salió de pantalla porque era caro para el canal. Era bastante ridículo pensar que La Moneda llamaría a los ejecutivos de la estación pidiendo terminar el programa. Los errores vinieron después.

Hace tiempo hay molestia.En los últimos días de su viaje a China, el Presidente Boric se molestó con un periodista que consultó sobre el efecto para la imagen paísde una serie de “desprolijidades y problemas” en los Panamericanos, a días de su inauguración, a lo que el Mandatario respondió corto: “Eso depende un poco de ustedes (los medios de comunicación)”.

Con nombre y apellido. El conflicto escaló el miércoles, cuando el Primer Mandatario, en el Encuentro Anual de la Industria, frente a empresarios y autoridades, dijo: “Yo cuando leo los titulares de los diarios es impresionante el afán por preferir las malas (noticias), no sé cómo los que siguen leyendo El Mercurio, La Tercera, La Segunda… cómo les queda el corazón, porque pareciera que viviéramos en un país infernal”.

También dijo: “Hemos mostrado que el pacto fiscal tiene una planificación sólida para promover el crecimiento y estimular la inversión, tal como se puede constatar si se revisan de buena fe los documentos. No sé si hay editores de El Mercurioacá, pero ojalá lo leyeran”.

Frente Amplio y el PC. La molestia con los medios de comunicación en el oficialismo es entre autoridades que son del Frente Amplio y del PC, probablemente porque tienen menos experiencia con la observación permanente de la prensa.

Pura honestidad.En julio pasado, el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter sorprendió a cerca de 25 empresarios, ejecutivos y autoridades que participaron de un reservado desayuno en Icare, cuando afirmó –abriendo su mano y mostrando los cinco dedos– que había cinco empresas que eran sus enemigos: El Mercurio, Radio Bío-Bío, Mega, La Terceray Canal 13.

Las divergencias entre las autoridades y la prensa no son nuevas, pero, seguir insistiendo en responsabilizar a los medios por las malas noticias, parece más una estrategia para eludir responsabilidades y no asumir los problemas comunicacionales que enfrenta este Gobierno. Es una receta que no es solo de Boric y su administración. Populismos de todos los colores la usan como estrategia, es cosa de recordar a los Kirchner en Argentina, Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos, entre otros populistas.

SOCIALISTAS DISCUTEN QUÉ HACER CON EL FA + PC

Paulina Vodanovic terminó convenciendo a todos. El fin de semana pasado, cerca de 350 militantes coparon las instalaciones de la Universidad de Santiago para participar del Congreso General del Partido Socialista, después de cuatro años sin reunirse. La sorpresa fue la consolidación de Vodanovic como presidenta de la colectividad. “Nadie cuestionó su liderazgo”, me dijeron varios socialistas extrañados.

Socialismo pasa por un buen momento.Son varios los militantes que están volviendo al partido desde el PPD y el Frente Amplio. En el encuentro fue muy celebrado y aplaudido el retorno de Heraldo Muñozal PS desde el PPD. El regreso del expresidente Gonzalo Martner no logró el mismo entusiasmo, porque no se mencionó. Y la vuelta de Carlos Ominami quedó en veremos, porque generó algunos reparos y se solicitó consulta al Tribunal Supremo. Todo indica que será aceptado su retorno al PS.

¿Por qué es importante? El tema es que este optimismo generalizado entre los socialistas estuvo acompañado por la gran pregunta sobre cómo relacionarse con el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Los frenteamplistas del partido son el ministro Álvaro Elizalde y el exsenador Camilo Escalona. Son más los que defienden quedarse en el lote del Socialismo Democrático : Ricardo Núñez, Mahmud Aleuy, Marcelo Schilling, José Antonio Viera-Gallo y, también, el sector denominado “Grandes Alamedas”, de Isabel Allende. Este grupo considera que la alianza del socialismo debe ser con la Democracia Cristiana, Partido Radical y PPD. También se habla de un partido único o federación.

del partido son el ministro Álvaro Elizalde y el exsenador Camilo Escalona. Son más los que defienden quedarse en : Ricardo Núñez, Mahmud Aleuy, Marcelo Schilling, José Antonio Viera-Gallo y, también, el sector denominado “Grandes Alamedas”, de Isabel Allende. Este grupo considera que la alianza del socialismo debe ser con la Democracia Cristiana, Partido Radical y PPD. Nadie logró descifrar la opción de Michelle Bachelet.La ex Presidenta fue celebrada y se escucharon gritos como “¡se siente, se siente, Michelle Presidenta!”. En el PS dicen que el tema es delicado para ella, porque sería la única candidata que tiene el Frente Amplio para postular en las próximas presidenciales.

Entre los socialistas hay molestia con el PC, porque consideran que son muchos los casos en que votan contra el Gobierno, sin pagar ningún costo. Militantes históricos del PS miran con recelos al PC, especialmente luego del estallido social y la defensa de la plurinacionalidad, y consideran que ha dificultado el orden de la alianza gobernante. Las elecciones municipales y de gobernadores serán importantes para ver los términos de la relación entre el Socialismo Democrático y el eje Frente Amplio + PC.

TRES PREGUNTAS A HUENCHUMILLA POR COMISIÓN

La semana pasada titulamos “No pasa nada con la comisión Huenchumilla-Moreno”, haciendo referencia a la Comisión para La Paz y el Entendimiento, destinada a buscar soluciones para el conflicto mapuche y el tema de las tierras.

Lo anterior motivó un mail del propio senador Francisco Huenchumilla y, cuando conversamos, le sugerí que explicara en esta sección los puntos a que hicimos referencia: la ausencia de noticias sobre el avance de la comisión, que contara por qué dijo en El Austral de Temuco que la gente se “sorprenderá” con la propuesta y que adelantara los principales puntos que abordará el documento final.

-¿Por qué tan poca noticia y novedades respecto a la comisión?

-La comisión tiene hasta noviembre del 2024 y lo más importante son los resultados y la proposiciones que puede hacer al país respecto a lo que nos encomendó el Presidente de la República. La primera etapa de nuestro trabajo es establecer cuál es el “estado del arte”, el diagnóstico y la situación que se vive en las cuatro regiones. Por eso decidimos invitar a todos los organismos del Estado relacionados con el tema, como Ministerio de Desarrollo Social y Familia con la Conadi; Ministerio de Economía con la Corfo y Sercotec; Indap y Servicio Agrícola y Ganadero; Servicio de Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Estadísticas, entre otros. Ellos nos dieron a conocer, desde sus distintas especialidades, cuál era la situación de la llamada Macrozona Sur.

Este es un trabajo de bajo perfil, porque se trata de acumular antecedentes, lo que no es muy noticioso. Acumulamos también todo lo que el Estado ha creado en los últimos 30 años, entre ello, lo de distintas comisiones. Trabajamos el material con un grupo de expertos sugeridos por cada uno de los comisionados. Esta etapa de recopilación terminó con la invitación a los cuatro gobernadores (Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos). Ahora comienza la etapa de escuchar a los actores involucrados, visitando la zona. Eso nos llevará un par de meses.

-Usted señaló en El Austral de Temuco que la gente se “sorprenderá” con la propuesta. ¿Por qué podría generar sorpresa?

-Hice esas declaraciones porque estamos pensando no repetir las conclusiones de otras comisiones del pasado. Queremos darle una mirada distinta, yo digo una solución del siglo XXI, buscando soluciones de otras partes del mundo. No va a ser más de lo mismo, por eso dije que la gente se va a sorprender. Es una nota de optimismo para mostrar que estamos haciendo nuestro trabajo y esperamos hacerlo con una mirada que le haga sentido al conjunto del país. Recordemos que todo acuerdo del consejo debe ser por consenso de todos los comisionados y no por mayoría.

-¿Cuáles serán los puntos centrales de esa propuesta?

-Los puntos centrales de la propuesta van a estar delimitados por el objetivo político central que tiene la comisión y que es la posibilidad de que el Estado pueda responder a la interpelación que tiene el pueblo mapuche sobre lo sucedido en el siglo XIX, respecto a la usurpación de los territorios por parte del Estado y, en consecuencia, la deuda histórica que contrajo el Estado de Chile.

Esta situación no implica retroceder el reloj de la historia, sino que atender el realismo del siglo XXI. Después de 140 años, Chile cambió, el mundo ha cambiado y hay muchos actores y desarrollos nuevos en la zona de La Araucanía en términos de ciudades, empresas y territorios mapuches. La comisión debe presentar una propuesta que le haga sentido al conjunto de los actores, con el objeto de sentar las bases para neutralizar la violencia con una propuesta seria del Estado. Será una respuesta para el siglo XXI, de acuerdo con los más altos estándares que hay en el mundo. Esto será una tarea difícil, porque es un problema que se arrastra por muchísimos años y no ha habido respuesta definitiva y el mundo mapuche dejó de creer en el Estado, las confianzas están en el suelo. Es importante ver cuál va a ser el apoyo de la derecha a esta comisión.

CONVERSACIONES DE PASILLO

– Cambio de fecha para el “En contra” oficialista. En la edición anterior adelantamos que el oficialismo estaba decidido a no apoyar la propuesta constitucional que lideraron los republicanos y que lo anunciaría el miércoles o jueves de esta semana.

Una jugada de último minuto hizo al oficialismo postergar el anuncio para este lunes, después que el Consejo vote todo el texto constitucional. A principios de esta semana, las fuerzas oficialistas se dieron cuenta de que Republicanos quería adelantar la votación, con la intención de iniciar lo antes posible la campaña por el “A favor”.

A principios de esta semana, las fuerzas oficialistas se dieron cuenta de que Republicanos quería adelantar la votación, con la intención de iniciar lo antes posible la campaña por el “A favor”. Los consejeros oficialistas descubrieron que eso vulneraba los cinco días que establece el reglamento para realizar presentaciones al Comité Técnico de Admisibilidad y pidieron respetarlo, lo que implicaba postergar el voto final para este lunes.

El oficialismo hará pública su decisión de votar “En contra” el lunes en la tarde, en la Escuela Básica Salvador Sanfuentes en Santiago, junto a organizaciones de la sociedad civil que consideran que el nuevo texto constitucional vulnera sus derechos. Entre los participantes habrá defensores del medio ambiente, mujeres, trabajadores, pensionados y representantes del sector salud, entre otros.

La semana que viene, el oficialismo pretende instalar su comando por el “En contra” para diseñar la campaña.Todavía no definen los rostros que liderarán la opción.

– El enemigo número uno de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. El senador socialista Juan Luis Castro se ha transformado en el principal crítico de la titular de Salud. Esta semana el tema fue el presupuesto de esa cartera, que fue rechazado por unanimidad en la subcomisión mixta de Salud.

Me explicaron que el senador Castro no formaba parte de esa subcomisión, pero le pidió al senador Juan Ignacio Latorre (RD) que le cediera su puesto y, dicen en el Minsal, fue él quien lideró el voto unánime en contra del presupuesto de Salud.

La confrontación entre Castro y Aguilera se agudizó con el caso isapres, cuando se acusó a la ministra de intentar hacer un “perdonazo” a las aseguradoras. El senador lideró la creación de la Comisión Técnica que trabajó el contenido para realizar las indicaciones a la ley corta de isapres presentada por el Gobierno. El parlamentario también creó la Comisión de Reforma de la Salud, en la que participan todos los exministros de la cartera y en que no hay ningún representante del ministerio del ramo.

– Protagonismo de la senadora Provoste en el paro de profesores de Atacama. En el Ministerio de Educación hay serias sospechas de que la huelga que afecta a la zona está relacionada con la reelección de la senadora Provoste y la molestia de la DC local con el control del PS del Servicio Local de Educación Pública y de la Seremi de Educación.

La movilización sería de 50 educadores e involucraría a miembros del Colegio de Profesores de la región que son cercanos a la senadora Provoste. Numerosos profesores y asistentes de la educación han solicitado al ministerio retornar a clases lo antes posible.

Numerosos profesores y asistentes de la educación han solicitado al ministerio retornar a clases lo antes posible. En un video que circuló el fin de semana pasado, la exministra de Educación Yasna Provoste criticó duramente a “este Gobierno de exdirigentes estudiantiles que decía que la educación era su prioridad”, junto con denunciar que existía amiguismo, corrupción, malversación de caudales públicos, contratación irregular de operadores políticos, entre otras cosas

AGENDA DE LA SEMANA

–Panamericanos:

Quedan dos semanas de Juegos Panamericanos y luego vienen los Parapanamericanos (17-25 de noviembre). En La Moneda reconocen que estos días de Juegos han sido un respiro para el Gobierno.

Esta semana, el Ejecutivo tiene previsto lanzar el Legado de los Panamericanos, que es la infraestructura deportiva que dejará a nivel nacional el evento.

-Veto a la Ley de Usurpaciones:

El miércoles, el Gobierno logró pasar el trámite de este veto en el Senado, con 14 votos a favor y 14 en contra. Esta semana la discusión pasa a la Cámara de Diputadas y Diputados.

-Nuevo anuncio de inversiones en el norte:

No pudieron confirmarme que el Presidente asistiera, pero sí está previsto que viajen varios ministros al norte para dar a conocer nuevos proyectos de inversiones. El tema no es menor, con la discusión sobre la excesiva permisología que detiene las inversiones y el fracaso del proyecto Sinovac, que decidió instalarse en Colombia.

RINCÓN DEL LOBBY

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue noticia esta semana con el lanzamiento del “Acuerdo por Valparaíso”, que permitiría inversiones portuarias por US$ 600 millones. Un divertido artículo de El Mercurio de Valparaíso, titulado “El día de la marmota”, hizo un pormenorizado relato del evento y recordó que Sharp ha realizado cuatro lanzamientos similares, desde 2017, que no se han implementado, además de señalar con ironía que “la firma del nuevo, inédito, trascendental e histórico acuerdo para la ampliación del puerto no es más que un déjà vu tantas veces visto, acaso un tibio remake de mala película gringa que termina por agotarnos”.

Quisimos revisar cómo eran las audiencias del último año, vinculadas a lo que el alcalde Sharp denomina la “vía porteña al desarrollo”:

03/08/2023: Christian Alba y otros, de Cerro de Sabores.

Tema:Presentación del Festival Gastronómico Cerro de Sabores Valparaíso.

01/08/2023: Luis Ernesto Carrizo Albornoz.

Tema:Presentación del proyecto de Fiestas Patrias año 2023, en Parque Alejo Barrios.

09/08/2022: Francisco Godoy Zamorano, Servicios Marítimos y Transportes.

Tema:Presentación de la empresa Ultraport y la Municipalidad. Se acordó una forma de trabajo público-privada para el desarrollo de los territorios.

02/08/2022: Lorena Arriagada Gálvez, Federación de Empresas de Turismo de Chile.

Tema:Manifestar el interés de Fedetur en la elaboración de un plan de trabajo conjunto con el fin de potenciar el turismo en Valparaíso, dimensionando las problemáticas que afectan a la comuna. Analizar la forma en que la Federación puede colaborar con la Municipalidad.

02/08/2022: Óscar Roa Núñez y otros, Coopeuch.

Tema:Propuesta de convenio de colaboración para ayudar a las mujeres emprendedoras de la comuna.

14/07/2022: Flor Natalia Orrego Moraga, Zona de Protección Artesanado (ZPA).

Tema:Organización y planificación de Zona de Protección Artesanado (ZPA), junto al equipo de Cultura.

14/07/2022: Luisa Reyes, Sindicato de Caleta Portales de Valparaíso.

Tema:Se acordó gestionar apoyo municipal a Sindicato de Caleta Portales de Valparaíso.

RECOMENDACIONES: LA INENTENDIBLE POLÍTICA ARGENTINA

Las elecciones argentinas son la muestra de cómo candidatos extremos (Javier Milei) motivan el voto por el menos malo y hacen que Sergio Massa –el candidato oficialista que tiene el apoyo del peronismo y el kirchnerismo– parezca de centro.

El caso puede ser un ejemplo de lo que podría pasar en Chile con un candidato de extrema derecha como José Antonio Kast o uno de extrema izquierda. La moderación es atractiva para los votantes.

Para entender por qué los argentinos votaron mayoritariamente por el ministro de Economía, Sergio Massa, en momentos en que el país supera el 100% de inflación, recomiendo un texto y un video.

El texto es de la reconocida cronista y escritora argentina Leila Guerriero, que escribió en El País de España una columna titulada “Elecciones en la Argentina: las estrategias del miedo”, donde explica el trasvasije de votos y apoyos electorales entre candidatos.

El video es del analista argentino Marcelo Longobardi, que despliega un monólogo en el programa “Odisea Argentina”, que conduce Carlos Pagni.En 47 minutos, analiza lo que está pasando en su país. Longobardi dice que Argentina está viviendo una “utopía retrospectiva”, en que todo tiempo pasado fue mejor, y Milei les ofrece a los votantes volver a ese pasado en 35 años. Habla del peligro de que un eventual gobierno de Massa termine convertido en un régimen autocrático, junto con explicar que Argentina dejó de ser un país con una gran clase media y que la extendida pobreza hizo que ese sector votara por Massa debido al temor de que terminen las ayudas del Estado, entre otras cosas.

Y hasta acá nuestro último +Política de octubre.