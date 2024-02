Boric se pone el casco

¡Buenas! Febrero arranca al ritmo de himnos marciales. Sí, escuchan y leen bien: los parlamentarios comenzaban su receso legislativo cuando el Presidente Gabriel Boric decidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para este lunes. El presidente de la Cámara, el diputado Ricardo Cifuentes, sugirió retornar a la tarea legislativa durante febrero, si fuese necesario.

Volviendo a lo nuestro, la noticia de la convocatoria al Cosena desconcertó a todos. El anuncio del Mandatario desordenó la escena política en el oficialismo y la oposición, que prepara ya su mejor artillería para este lunes. En La Moneda señalan que hubo tres eventos clave para realizar la citación.

Evelyn Matthei hizo un festín analizando al Frente Amplio. Las críticas de la alcaldesa de Providencia nuevamente la colocan en la primera línea y le aseguran protagonismo en un año electoral. Su desafío es lograr representar a un sector compuesto por Chile Vamos, Republicanos y una nueva extrema derecha.

Y el Gobierno no pudo celebrar, porque sus propias huestes salieron a criticar. ¡Plop!

También esta semana: finalmente se aprobó la ley corta de isapres, trámite que llevaba ocho meses en la Comisión de Salud del Senado.

Gol de la derecha, al incorporar la mutualización de la deuda que las aseguradoras tienen con sus afiliados por cobros en exceso, lo que dio un pase para que parlamentarios oficialistas salieran a llamar la atención y meter al Tribunal Constitucional en el baile.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados, donde el oficialismo montará un asalto a la mutualización.

También en esta edición, la historia detrás del video con que el ex Presidente Ricardo Lagos se despidió de la contingencia. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) pasa de conflicto en conflicto, esta vez por el tema de las pensiones de gracia. Además, la sorpresa de la semana fue la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, defendiendo al presidente de su partido, quien fue criticado por atacar a una senadora.

Y el bonus track de esta semana: la opinión del exministro de la transición Enrique Correa sobre el legado de Lagos. También veremos la reunión del embajador chino con el subsecretario de Prevención del Delito y, en nuestras recomendaciones, un documental clave para entender el duro momento que vivieron los jerarcas de las redes sociales en el Congreso estadounidense el pasado miércoles.

LAS RAZONES PARA LLAMAR AL COSENA Y SUS CONSECUENCIAS

El tema no va a ser sencillo para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Lo primero que apareció en redes sociales, tras el anuncio del Mandatario convocando al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), fueron los tuits del otrora diputado Boric criticando al ex Presidente Sebastián Piñera cuando citó a ese organismo en noviembre de 2019.

En La Moneda me dijeron que “el Presidente con esta decisión paga puros costos y solo demuestra gran valentía para enfrentar seriamente un problema al que aún no se le ha tomado el verdadero peso. Sería patético que la derecha aprovechara esta instancia para sacar réditos políticos”. La situación no es sencilla, porque las críticas también surgieron desde el oficialismo.

Las tres razones que impulsaron la decisión. Diferentes autoridades coincidieron en que hubo tres episodios que motivaron la convocatoria al Cosena y destacaron que, solo esta semana, militares dispararon a un vehículo que evadió un control policial en Colchane, ocurrió la movilización de camioneros tras el homicidio de dos agricultores en la “Ruta de la Fruta” y capotó un helicóptero de Investigaciones en Pichidangui. El presidente de la Cámara Baja y miembro del Cosena, diputado Ricardo Cifuentes, me hizo hincapié en las dudas respecto al accidente del helicóptero ocurrido en su distrito: “No se sabe lo que pasó y hay muchas teorías circulando, eso muestra el ambiente en que nos estamos moviendo”, me dijo.

También me adelantaron que en las próximas semanas se van a conocer las “cifras provisorias” de homicidios de la segunda mitad del 2023 y enero del 2024, las que marcarían un aumento de estos delitos respecto al período anterior.

Costos de un anuncio sorpresivo. El Partido Comunista (PC) se tomó su tiempo para salir a respaldar el anuncio del Presidente Boric. A última hora del jueves, el PC emitió un comunicado oficial apoyando la decisión presidencial y marcando los puntos que le preocupaban, después que sus diputados Lorena Pizarro y Matías Ramírez criticaran la decisión, por considerarla un resabio de la dictadura. En contraste, los presidentes de los partidos del Socialismo Democrático (PS y PPD) y parlamentarios del Frente Amplio apoyaron la decisión del Mandatario inmediatamente conocida la noticia.

La derecha tiene sus puntos. En la UDI están preparando una estrategia para abordar la reunión del Cosena y que pretende agilizar el trámite del proyecto de ley de infraestructura crítica. En la colectividad me dijeron que dicha iniciativa estaba paralizada porque no había asistido la titular del Ministerio del Interior, Carolina Tohá, lo que me desmintieron en dicha cartera, señalando: “A la ministra la invitaron una vez y asistió. El Ejecutivo se comprometió a presentarlo y cumplió, ahora lo importante es acelerarlo”.

La derecha me pareció bastante descolocada. Un importante senador de ese sector me dijo que “esta es una estrategia del Gobierno para repartir responsabilidades con otros poderes del Estado”. Y Kenneth Pugh, presidente de la Comisión de Defensa del Senado –donde se discute la ley de Infraestructura crítica–, me señaló que solo hablará después de la reunión del Cosena. Dos días después del anuncio presidencial, la derecha seguía masticando la noticia.

Un problema internacional. Un asesor de Gobierno me destacó que, mientras se producía la discusión por la convocatoria del Cosena, en un hotel de Las Condes ocurría la 31º Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, con la participación de los fiscales nacionales de América Latina, España, Portugal e Italia. El tema: crimen organizado.

MATTHEI, EL ROSTRO DE LA OPOSICIÓN

Yo soy la oposición. A principios de esta semana, cuando terminaba el mes de enero, la precandidata presidencial Evelyn Matthei aprovechó una entrevista en T13 Radio para entregar un mensaje fuerte y claro respecto al Frente Amplio (FA) y la nueva generación que gobierna al país:

“Son una tropa de jovencitos arrogantes nacidos en familias bien, que han ido a los mejores colegios pagados, que nunca les ha faltado nada en sus casas, que nunca han hecho nada, que les ha salido todo fácil en la vida y de repente sintieron que eran revolucionarios, se dieron cuenta de que había desigualdades en Chile y se sintieron revolucionarios y, ellos, los indicados a decirle a la gente de escasos recursos qué era lo que era bueno para ellos. Eso es lo que son, una tropa de jovencitos arrogantes”.

José Antonio Kast, el ausente. La aparición de la alcaldesa antes de las vacaciones sirvió para recordarle a la clase política quién es el presidenciable de la oposición, en un escenario donde el Partido Republicano y su líder, J. A. Kast, han tenido muy poca presencia después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Ataque con nombre y apellido. Matthei no tuvo especial cuidado al referirse al Presidente de la República, Gabriel Boric, sobre quien afirmó haberle “perdido el respeto”:

“La falta de experiencia, las volteretas que se pega una y otra vez… Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va (…). Me pasa que le he ido perdiendo el respeto”.

Error de La Moneda. El tema podría haber quedado registrado como otra salida de libreto de la alcaldesa de Providencia, pero –en un error monumental– la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, introdujo el tema en Palacio al responderle y darles eco a sus declaraciones:

“Las palabras de la alcaldesa Matthei son el tipo de declaraciones que no aportan nada ni son justas con su propia biografía. Parece que olvida cuando, a sus 39 años, la tildaban de ‘cabra chica’ por disputar liderazgos masculinos en el caso del Kiotazo“.

Dura contra el Frente Amplio. En los partidos de Chile Vamos fue generalizado el respaldo a la jefa comunal de Providencia y me señalaron que consideraron un acierto la manera de aparecer en el debate atacando al sector más débil de la alianza de Gobierno.

Derecha dividida. Está claro que Evelyn Matthei es el liderazgo que representa a Chile Vamos, pero es una incógnita todavía cómo será la relación de este sector con el Partido Republicano y esa nueva derecha más extrema o libertaria que comenzó a disputarle la ultraderecha a la colectividad de Kast y que votó “En contra” en el último plebiscito. Conversando con líderes del sector, me desmintieron tal división con el siguiente argumento: “Mira la votación de la Ley de Pensiones, toda la derecha votó igual, en bloque”.

ISAPRES: EL TRIUNFO QUE EL OFICIALISMO NO CELEBRÓ

“La mayor reforma de salud en las últimas décadas”. Con esos términos me explicaron en el Gobierno la ley corta de isapres. El principal punto a destacar es la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), que permitirá a los cotizantes de Fonasa tener alternativa de elección al contratar un seguro complementario y les posibilitará elegir prestador (clínica, laboratorios, especialistas). Esta medida es importante en caso de que se produzca la migración de cotizantes de isapres al sistema público.

Ordena un sistema en crisis que enfrenta los fallos de la Corte Suprema. Los otros objetivos eran: resolver el tema de la deuda por cobros excesivos, que la Suprema estableció que las isapres debían devolverle a los afiliados; lograr que las personas afiliadas sigan teniendo cobertura después del pago de la misma; el fallo GES; y el cambio en la tabla de factores. “Es necesario lograr la estabilidad del sistema de salud y evitar el efecto dominó que generaría la quiebra de las isapres, que arrastraría a las clínicas y los otros prestadores de salud”, me explicó un miembro del Comité Técnico.

Los otros objetivos eran: resolver el tema de la deuda por cobros excesivos, que la Suprema estableció que las isapres debían devolverle a los afiliados; lograr que las personas afiliadas sigan teniendo cobertura después del pago de la misma; el fallo GES; y el cambio en la tabla de factores. No al aumento de planes sin autorización. El otro elemento importante es que se estableció que todo aumento en los planes de las isapres deberá ser autorizado por la Superintendencia de Salud y un consejo asesor formado con profesionales sin intereses en el sector salud. El Gobierno comprometió el estudio de un tope para ese aumento, el que presentará durante la tramitación en la Cámara.

Pero todo salió mal. En el Ejecutivo lamentan la sensación de fracaso que quedó después que el trámite legislativo en el Senado permitiera fortalecer a Fonasa, reglamentar la aplicación de los fallos de la Corte Suprema y la devolución del dinero que las isapres cobraron en exceso. ¿Culpable?: la mutualización.

De “devolvernos pagos excesivos” a “aumentó de los planes”. La introducción por parte de la derecha de la “mutualización” en el pago de lo adeudado por las isapres –que redujo a un tercio la deuda de la industria con sus afiliados– y la discusión sobre el límite al aumento de los planes, fueron los argumentos utilizados por parlamentarios oficialistas para salir a criticar la ley corta que comienza su trámite en la Cámara.

Existe coincidencia en La Moneda y el oficialismo en que el tema de la mutualización no pasará en la Cámara Baja y que el aumento de planes quedará resuelto con la propuesta del Ejecutivo.

Los dos parlamentarios más relevantes en salir a criticar la ley fueron el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS), y la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, donde tendrá lugar la discusión en marzo. También se sumó el cuestionamiento de los senadores Yasna Provoste (DC) y Daniel Núñez (PC). El jueves se supo que senadores oficialistas recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) por la mutualización del pago de la deuda.

Desorden en el oficialismo. En La Moneda coinciden en que uno de los grandes problemas del oficialismo para cosechar triunfos es el desorden de sus parlamentarios, lo que impide la implementación de estrategias que favorezcan a todo el bloque y redunden en el fortalecimiento del Gobierno. “Hablar desde el Congreso es gratis, los parlamentarios no asumen las consecuencias políticas o jurídicas de sus errores, ellos actúan mirando su propio beneficio”, me dijo un ministro.

PREGUNTAS A ENRIQUE CORREA

Enrique Correa fue ministro de la Secretaría General de Gobierno durante el primer Gobierno democrático después de la dictadura, que encabezó Patricio Aylwin. Militante del Partido Socialista, Correa compartió con el ex Presidente Ricardo Lagos la renovación de la izquierda, fueron compañeros de gabinete bajo la Presidencia de Aylwin y fue un importante asesor del ex Mandatario desde su oficina de comunicación y lobby, Imaginaccion.

El ex Presidente anunció el martes su distanciamiento de la contingencia a sus 86 años, pero con la advertencia de que “no voy a guardar silencio si me parece que puedo hacer un aporte”. En esta entrevista, Correa habla del legado del ex Jefe de Estado.

-¿Cuál es el rol político más relevante de Ricardo Lagos: opositor a la dictadura, renovador de la izquierda, ministro de Estado que implementó reformas relevantes o el de Presidente que logró el fin de la Constitución del 80?

-El Presidente Lagos es un actor con mayúscula en la historia de Chile. Todas sus acciones, todos sus roles son el testimonio de su liderazgo.

-¿Cómo habría sido un segundo Gobierno de Ricardo Lagos el 2018?

-Eso no sucedió, es política ficción. El aporte del Presidente Lagos en ese periodo fue su gran contribución en materias internacionales.

-¿Cuál fue el peor o más complicado enemigo político de Ricardo Lagos?

-Un Presidente no tiene enemigos. Ricardo Lagos es Presidente de todos los chilenos.

CONVERACIONES DE PASILLO

– Y Ricardo Lagos no habló de Lagos. “El Presidente Ricardo Lagos siempre tuvo una claridad respecto a que un Presidente tiene un deber”, dice Ernesto Ottone, al explicarme la motivación que pudo tener el ex Mandatario para anunciar públicamente, el pasado martes, su retiro de la vida pública.

La decisión del anuncio la había tomado el ex Presidente hacía meses junto a su familia y estaba pendiente implementarlo y darlo a conocer.

y estaba pendiente implementarlo y darlo a conocer. La ejecución de la decisión estuvo a cargo de Matías de la Fuente , exjefe de gabinete de Lagos, junto a un pequeño grupo de colaboradores cercanos.

, exjefe de gabinete de Lagos, junto a un pequeño grupo de colaboradores cercanos. La grabación ocurrió el lunes 22 de enero y el fin de semana pasado se decidió difundirla por redes el día martes en la tarde.

Impresiona en el testimonio el hecho de que el ex Jefe de Estado no repasa su carrera política, no habla del pasado, solo habla de futuro y agradece.

– El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) otra vez en el ojo del huracán. Esta joven institución del Estado, que nació hace 13 años, nuevamente está en las portadas de la prensa. Esta vez, a raíz del caso de las pensiones de gracia entregadas a las víctimas de violencia policial en el contexto del estallido social.

El informe de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República y que se publicó el viernes pasado, señaló que el INDH era responsable de la evaluación de los antecedentes de los afectados.

Personas vinculadas al Instituto Nacional de Derechos Humanos me señalaron que cuando el Congreso aprobó en 2021 la glosa de las pensiones de gracia, su Consejo llamó la atención respecto a que la institución no tenía capacidad ni infraestructura para realizar la acreditación.

Miembros de su directorio señalan que en esa ocasión solo se aceptó que el INDH “acreditara plausibilidad” y que sería de la Subsecretaría del Interior la responsabilidad de otorgar el beneficio.

En el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos señalan que hubo un mal manejo de la defensa de la institución frente a la Contraloría y que eso motivó el desfavorable informe conocido la semana pasada.

En el INDH hay preocupación por esta crisis que se produce bajo la dirección de Consuelo Contreras y que ocurre un año y medio después de la complicada salida de Sergio Micco de la dirección, en julio de 2022.

– Ministra de la Mujer y la Equidad de Género defiende a presidente de su partido, criticado por atacar a una senadora. La polémica votación de la reforma de Pensiones de la semana pasada en la Cámara, tuvo varios momentos tensos. Uno de esos fue cuando el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, atacó a Demócratas y, específicamente, a la senadora de esa colectividad Ximena Rincón. En la ocasión, Ibáñez dijo: “Con cariño, diputados del Partido Demócratas, no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP ProVida”.

Esta situación motivó que el ministro de Justicia, Luis Cordero, criticara al timonel de Convergencia Social, señalando –luego de la votación– que “cuando uno solicita contribuciones, colaboraciones y cooperación, un acto tradicional de amistad cívica es tratar con cordialidad a aquellas personas”.

Dirigentes de Demócratas me dijeron que les llamó la atención que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuando abordó el tema de Diego Ibáñez, criticara la declaración del titular de Justicia y no al presidente de su partido por el ataque a la senadora Rincón.

AGENDA DE LA SEMANA: VACACIONES

Consejo de Seguridad Nacional a primera hora del lunes en el Palacio de La Moneda.

RINCÓN DEL LOBBY

Delincuencia y prevención del delito copan la agenda política. En el contexto de la serie de medidas antidelincuencia, revisamos las audiencias del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Llama la atención lo meticuloso del registro realizado por esta subsecretaría, donde destacan la identificación de los participantes y los detalles de la conversación. La Subsecretaría de Prevención del Delito siempre está representada por al menos tres funcionarios.

Entre las audiencias llama la atención la otorgada el 11 de diciembre pasado al embajador de China en Chile, Niu Qingbao, para “abordar el tema del crimen organizado de manera colaborativa” y entregar información del exitoso caso de la provincia de Fujian en China.

y entregar información del exitoso caso de la provincia de Fujian en China. Hay varias reuniones con empresas que ofrecen sus servicios y tecnologías en seguridad.

Destaca la reunión con la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) para abordar el tema de la seguridad en las autopistas concesionadas.

También hay varias reuniones con cadenas de supermercados y asociaciones gremiales que agrupan a este sector.

RECOMENDACIONES: EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES

El efecto de las redes sociales en las personas. El miércoles comparecieron ante el Comité Judicial del Senado estadounidense los cinco jefes de las aplicaciones y redes sociales más populares: Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, la compañía matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram; Linda Yaccarino, de X; Shou Zi Chew, de TikTok; Jason Citron, de Discord; y Evan Spiegel, de Snap.

Los ejecutivos enfrentaron un público compuesto por padres de niños víctimas de abusos en redes, que se suicidaron por el acoso recibido en estas plataformas.

El intercambio entre los senadores y los altos ejecutivos fue muy duro . “Ustedes y sus empresas, sabemos que no es esa su intención, pero tienen las manos manchadas de sangre. Hacen un producto que mata gente” , los acusó el senador republicano Lindsey Graham.

. , los acusó el senador republicano Lindsey Graham. Por su parte, el senador republicano Josh Hawley solicitó a Zuckerberg que pidiera disculpas a los padres de las víctimas perjudicadas por sus productos. La imagen de Zuckerberg pidiendo disculpas a esos padres marcó la jornada.

La imagen de Zuckerberg pidiendo disculpas a esos padres marcó la jornada. Para participar de este debate, recomiendo el documental de Netflix El dilema de las redes sociales (2020), dirigido por Jeff Orlowski, donde se describe en detalle la manera en que funcionan las aplicaciones y redes sociales más populares, como Facebook, Twitter o X, Instagram, YouTube o Google. Destaca el testimonio de Tristan Harris, exingeniero de Google, que explica cómo se genera adicción en los usuarios a través del desplazamiento automático, las notificaciones y los elogios.

