Chapinero: el barrio que se ha transformado en el epicentro de la gastronomía de Bogotá

Bogotá se ha convertido en un destacado destino gastronómico tanto a nivel latinoamericano como mundial. En los últimos años, la ciudad ha ganado reconocimiento gracias a la variedad de sus propuestas, que ofrecen desde comida tradicional colombiana hasta propuestas internacionales y de autor

Y es Chapinero el que se ha consolidado como el epicentro culinario de la ciudad con una amplia variedad de restaurantes, cafés y bares. El crecimiento de la ciudad llevó a que el lugar pasara de ser un área rural con haciendas y fincas de las familias adineradas de Bogotá, a transformarse en un importante sector residencial y comercial, con la remodelación de casas antiguas en espacios gastronómicos y culturales.

Además, Chapinero está en un punto intermedio entre el centro y el norte de Bogotá, lo que facilita el acceso desde distintos sectores de la ciudad. Un sector donde se ubican propuestas gastronómicas dirigidas a públicos exigentes, caracterizados por su innovación y uso de ingredientes locales e internacionales, además de propuestas más experimentales y modernas.

Álvaro Clavijo y su visión gastronómica en El Chato y en Selma

Actualmente Álvaro Clavijo se ha transformado en uno de los chef colombianos más influyente en Latinoamérica y, con eso, ha contribuido significativamente a potenciar la escena gastronómica de Chapinero, donde se encuentran sus dos restaurantes: El Chato y Selma. Aunque ambos comparten el sello del chef y su énfasis por resaltar la calidad y diversidad de productos colombianos, El Chato es más gastronómico y experimental, mientras que Selma es más relajado y casual.

En 2017 abrió El Chato, un restaurante que rápidamente se posicionó entre los mejores de América Latina. Su enfoque en ingredientes autóctonos colombianos reinterpretados con la creatividad y técnica de Clavijo han sido clave para su éxito.

El restaurante ha ganado reconocimiento internacional, escalando al puesto 25 en la lista de The World’s 50 Best Restaurantes en 2024, como el único colombiano presente en el ranking. También ocupa actualmente el numero 3 en los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Y es que El Chato rompe con la formalidad de los restaurantes de alta cocina con un ambiente acogedor y moderno, ofreciendo una experiencia gastronómica de primer nivel sin ser excesivamente exclusivo, lo que lo hace atractivo para un público diverso. Además, el chef cambia constantemente el menú para explorar nuevas combinaciones y productos.

En noviembre de 2023, y a unos pasos de El Chato, Clavijo amplió su propuesta culinaria con la apertura de Selma. Este nuevo establecimiento, tiene un enfoque mediterráneo con un menú más relajado, pero que sigue reflejando la creatividad y calidad del chef, y con su filosofía de destacar la biodiversidad colombiana y apoyar a los productores locales.

Por algo, Álvaro Clavijo fue galardonado en 2024 con el premio Tres Cuchillos en The Best Chef Awards, que reconoce a los cocineros con una maestría culinaria de primer nivel. Y es que sus platos sofisticados, técnicas refinadas y una propuesta de cocina de autor con influencias internacionales.

Débora y su excelencia culinaria

Liderado por el chef Jacobo Bonilla y el sommelier Valentino Galán, Débora ha ganado notoriedad en la escena gastronómica de Bogotá. Recientemente, ha sido reconocido entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, destacándose por su propuesta innovadora que rescata la gastronomía colombiana.

Este establecimiento ofrece una experiencia gastronómica completa, con una propuesta de autor que utiliza productos locales, frescos y de temporada, presentados con técnicas contemporáneas y una estética impecable y bien cuidada, con platos llenos de color y textura.

La carta es acotada pero dinámica, que evoluciona según la disponibilidad de ingredientes de temporada. Los platos se sirven en el centro de la mesa para compartir, fomentando la interacción entre los comensales y creando una atmósfera acogedora y participativa, que invita al disfrute compartido.​

Otro punto destacado es su coctelería, una parte integral de la experiencia gastronómica que ofrece el restaurante. Bajo la dirección de Valentino Galán, ex sommelier de reconocidos restaurantes como Central, Kjolle y Mil en Perú, sus bebidas se caracterizan por su novedad, creatividad y frescura, complementando la oferta culinaria del restaurante y proporcionando una experiencia integral a los visitantes.​

Restaurante Leo: trasformando los sabores colombianos en arte

El restaurante Leo, dirigido por la chef Leonor Espinosa, es uno de los más reconocidos de Colombia y América Latina debido a su enfoque innovador en la gastronomía. Su propuesta busca realizar un viaje por todo el territorio colombiano, donde se destacan ingredientes poco conocidos de las diversas regiones del país.

Así, la chef ha desarrollado una verdadera filosofía en su cocina, que combina biodiversidad, cultura y gastronomía. Esto ha llevado a que haya sido reconocido como el mejor restaurante de Colombia en los World Culinary Awards 2024. Además, ha figurado en la lista de The World’s 50 Best Restaurant, y actualmente se encuentra en el lugar número 10 de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Por su parte, Leonor Espinosa ha recibido diversos reconocimientos como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2022 (The World’s 50 Best Restaurants) y el Sferic Award 2024 como reconocimiento a la innovación culinaria.

Leo ofrece un menú degustación que es una verdadera travesía por Colombia, combinando sabores, texturas y presentaciones detallistas, trabajadas e innovadoras. Si bien es el que tiene uno de los precios más elevados, ofrece una experiencia de alto nivel.

Además, cuenta en el segundo piso con La Sala de Laura, un espacio de alta coctelería basado en ingredientes locales que dirige su hija Laura Hernández-Espinosa, y que también cuenta con una visión del territorio, con una coctelería innovadora que utiliza destilados propios inspirados en los ecosistemas colombianos

Salvo Patria: un enfoque sostenible en la gastronomía

Fundado por Alejandro Gutiérrez y Juan Manuel Ortiz, y sumando luego como socio a Santiago Ortiz, este restaurante es reconocido por su compromiso con la cocina sostenible utilizando ingredientes locales y orgánicos, lo que refleja un compromiso con el medio ambiente y la comunidad. A la vez, rescata sabores tradicionales bajo una mirada más moderna, enaltecimiento la comida colombiana y sus productos.

Situado en una casa remodelada, el espacio destaca por su ambiente acogedor y su atención dedicada. Una propuesta más trasversal en cuanto a precios.

Bonus: La Casa Negra y la reivindicación de la bebida colombiana

La Casa Negra de Chapinero es el hogar de Caña Aguardientería & Bodega, un restaurante-bar dedicado a exaltar los destilados de caña colombianos, como el aguardiente, el viche, el ñepe y el chapil. Allí se busca reivindicar estas bebidas tradicionales en un ambiente acogedor y versátil.

Caña ofrece una experiencia culinaria que va más allá de la coctelería, presentando una propuesta gastronómica que complementa sus bebidas. El espacio está diseñado para adaptarse a diferentes momentos del día: desde almuerzos familiares hasta noches de rumba, siempre resaltando la riqueza cultural de Colombia.

El lugar ha sido reconocido por su labor en promover las raíces colombianas y hacer homenaje a la cultura de los destilados de caña.