Cervecería chilena brilla en los World Beer Awards con cuatro medallas y un “World’s Best”

En un país donde la cultura cervecera artesanal ha crecido con fuerza durante las últimas dos décadas, Chile vuelve a estar en la mira internacional gracias al éxito de Cervecería Kross en los World Beer Awards 2025, competencia celebrada en Londres que distingue a las mejores cervezas del mundo.

La marca nacional obtuvo cuatro galardones, incluyendo cuatro medallas y un prestigioso “World’s Best”, consolidándose como un referente de calidad e innovación en la industria cervecera global.

El gran triunfo de Kross en Londres

El jurado internacional, compuesto por expertos de la industria, otorgó los siguientes reconocimientos a la cervecería fundada en Curacaví:

Kross Stout / Oro – Country Winner y World’s Best en la categoría Stout & Porter / Oatmeal Stout.

/ Oro – Country Winner y en la categoría Stout & Porter / Oatmeal Stout. Kross Berries / Plata en Flavoured Beer / Fruit & Vegetable.

/ Plata en Flavoured Beer / Fruit & Vegetable. Kross Pils / Plata en Lager / Hoppy Pilsner.

/ Plata en Lager / Hoppy Pilsner. Kross Golden / Plata en Pale Beer / English Style Pale Ale.

El mayor orgullo fue para la Kross Stout, la primera receta de la cervecería, que volvió a coronarse como la mejor del mundo en su categoría. Se trata de la segunda vez que la Stout recibe este honor, tras obtenerlo también en 2023. En tanto, la Kross Berries celebró su primera medalla internacional, ampliando el repertorio de éxitos de la marca.

Un reconocimiento al oficio y la pasión

Para Asbjorn Gerlach, cofundador y Brewmaster de Kross, estos premios son el reflejo del esfuerzo y la identidad de la cervecería. “Cada una de estas medallas es un reconocimiento al oficio, cariño y pasión que ponemos en cada una de las recetas y creaciones que hacemos. Que nuestra Stout, la primera cerveza que creamos, esté entre las mejores del mundo y que Berries haya ganado su primera medalla, son hitos que nos llenan de orgullo. Representar a Chile en este escenario es un enorme honor”, señaló.

Con estos nuevos reconocimientos, Kross alcanza un total de 161 medallas en certámenes internacionales, reafirmando su posición como la cervecería chilena más premiada.

Su éxito se basa en una fórmula que combina técnicas tradicionales, ingredientes de alta calidad y un espíritu innovador, elementos que han permitido que su catálogo —desde clásicos como la Stout y la Golden hasta propuestas experimentales como la línea Odissea— sea reconocido dentro y fuera del país.

Los World Beer Awards, organizados anualmente en Londres, evalúan cervezas de todo el mundo bajo estrictos parámetros de calidad y autenticidad de estilo. Ganar un World’s Best significa haber sido elegida como la mejor del planeta en su categoría, un logro que muy pocas cervecerías en el mundo consiguen de forma repetida.

Un hito para la cerveza artesanal chilena

El triunfo de Kross marca un nuevo hito para la cerveza chilena en el mapa internacional y confirma el crecimiento de la industria cervecera artesanal en Chile, que en los últimos años ha logrado diversificar estilos, aumentar su presencia en mercados externos y posicionarse como un actor relevante en América Latina.

Con este nuevo reconocimiento, Kross no solo suma medallas, sino que también impulsa el nombre de Chile en el competitivo mundo de la cerveza artesanal, demostrando que la innovación y la calidad local pueden alcanzar los más altos estándares internacionales.